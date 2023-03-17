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Кремль назвал кризис на Украине темой встречи Путина с Си Цзиньпином

Помощник президента Ушаков: Путин и Си Цзиньпин будут обсуждать кризис на Украине
В ходе разговора тет-а-тет главы России и Китая обсудят «ключевые, самые чувствительные вопросы, которые касаются взаимоотношений двух стран, в том числе ведение дел на международной арене», уточнил помощник президента
Владимир Путин беседует с Си Цзиньпином
Владимир Путин беседует с Си Цзиньпином (Фото: Сергей Бобылев / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Москве поднимут, в частности, тему кризиса на Украине, сообщил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

«Конечно, конфликт на Украине будет обсуждаться <...> Мы высоко ценим сдержанную, выверенную позицию китайского руководства по данному вопросу, мы знаем о китайском плане урегулирования», — сказал Ушаков (цитата по ТАСС).

Китай в годовщину военных действий на Украине изложил план урегулирования конфликта, состоящий из 12 пунктов. Пекин, в частности, предложил уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, отказаться от менталитета холодной войны, прекратить боевые действия, возобновить переговоры и отказаться от санкций.

Ушаков добавил, что в понедельник, 20 марта, Путин и Си Цзиньпин опубликуют свои статьи с оценкой состояния отношений двух стран. «Два лидера договорились о том, что они опубликуют статьи в «Жэньминь Жибао» и «Российской газете» соответственно», — отметил помощник президента.

Он назвал предстоящие публикации «важным сигналом накануне непосредственно переговоров».

В этот день состоится разговор двух лидеров тет-а-тет, в ходе которого они обсудят «ключевые, самые чувствительные вопросы, которые касаются взаимоотношений двух стран, в том числе ведение дел на международной арене», уточнил Ушаков. Затем Путин и Си Цзиньпин поужинают вместе.

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По итогам переговоров президент России и председатель КНР подпишут два совместных заявления. Первое, как рассказал помощник, касается «углубления отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху», а во втором речь идет о «плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года». По его словам, оба документа «уже в высокой степени проработки, досогласовываются отдельные слова». «Помимо этих двух документов в проработке еще много документов по совершенно различным отраслям сотрудничества — больше десяти документов, они в разной степени готовности и будут подписаны, как говорят, на полях визита», — добавил он.

Ушаков отметил, что ко встрече готовят «не очень дорогостоящие, но символические» подарки.

Си Цзиньпин посетит Москву с государственным визитом 20–22 марта, сообщили в Кремле. На прошлой неделе китайский лидер был в третий раз переизбран на пост председателя КНР. Визит в Россию будет его первой зарубежной поездкой после переизбрания. Путин пригласил китайского коллегу в Москву в конце прошлого года.

Летом 2018 года Путин приезжал в Китай. Тогда Си Цзиньпин вручил гостю чжучжэнский гуцинь (народный музыкальный инструмент) и тяньцзиньский нижэньчжан (глиняную фигурку). Путин подарил коллеге русскую баню.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Юрий Ушаков Владимир Путин Си Цзиньпин
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