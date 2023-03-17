Кремль раскрыл программу визита Си Цзиньпина в Москву

Песков: Путин и Си Цзиньпин проведут неформальный обед, на следующий день будут переговоры

Си Цзиньпин (Фото: Noel Celis / Getty Images)

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в рамках визита в Москву китайского лидера 20 марта пообщаются тет-а-тет на неформальном обеде, а на следующий день проведут переговоры. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

После переговоров политики выступят с заявлениями для прессы.

Кремль объявил о визите Си Цзиньпина в Москву 17 марта. Поездка председателя КНР продлится три дня — с 20 по 22 марта. Китайский лидер обсудит с президентом России развитие стратегического взаимодействия, главы государств обменяются мнениями по вопросам российско-китайского сотрудничества на международной арене. Кроме того, по итогам переговоров ожидается подписание «ряда важных двусторонних документов», говорили в Кремле.

В МИД КНР, в свою очередь, подчеркнули, что встреча пройдет «на основе принципов неконфронтации» и не будет направлена против третьих сторон.

«Данный визит <…> будет содействовать продвижению стратегического сотрудничества и практического взаимодействия между Россией и Китаем, он позволит создать новые стимулы для развития отношений между двумя странами», — сказал официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь.

Путин пригласил Си Цзиньпина в Москву в декабре 2022 года. Визит должен стать «главным политическим событием года в двусторонних отношениях», говорил президент. Поездка, по словам Путина, призвана «продемонстрировать всему миру прочность российско-китайских связей».

Визит в Россию станет для Си Цзиньпина первой зарубежной поездкой после переизбрания на третий срок.