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Песков назвал возможные форматы диалога между Путиным и Байденом

Песков уточнил, что речь идет не о дебатах, так как их «между двумя президентами не может быть», а о диалоге. Разговор может состояться по видеосвязи в понедельник, 22 марта, «или в любое удобное время для президента США»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которые ранее предложила провести российская сторона, могут пройти в разных форматах. Об этом журналистам заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Есть видеосвязь, видеоконференция, сейчас большая часть жизни осуществляется посредством видеоконференций. Есть открытые платформы, закрытые платформы», — сказал пресс-секретарь российского президента. По словам Пескова, под закрытой платформой он имеет в виду закрытую видеосвязь. «Ее можно открыть и сделать публично. Собственно, Путин и имел в виду публично пообщаться», — напомнил представитель Кремля.

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Песков уточнил, что речь идет не о дебатах, а о диалоге: «Естественно, между двумя президентами не может быть дебатов, предложили просто пообщаться». Россия считает, что провести его нужно в открытом формате, потому что это будет интересно и американцам, и россиянам, добавил представитель Кремля. Он также указал на «достаточно беспрецедентные» заявления Байдена, отметив, что нельзя допустить, чтобы подобные высказывания «окончательно нанесли вред и без того находящимся в плачевном состоянии» отношениям Москвы и Вашингтона.

В Кремле подобрали ответ Байдену на слова про Путина
Политика
Джо Байден

Пресс-секретарь президента считает, что у лидеров двух стран «много вопросов друг у другу». В частности, они могут обсудить тему двусторонних отношений и «вопросы, связанные с постоянными безосновательными обвинениями России во всем».

Песков заявил, что Путин выступил с предложением организовать переговоры двух президентов «в ответ на очень плохое высказывание президента Байдена». «Только таким словом, как плохое, могу это охарактеризовать. Президент сказал, что, несмотря ни на что, нет смысла играть в такую мегафонную дипломатию, а есть смысл поговорить друг с другом», — привел пресс-секретарь слова Путина.

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Инициатива российской стороны была озвучена вскоре после выхода интервью американского лидера телеканалу ABC. В нем Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Путина «убийцей». Российский президент, комментируя это заявление, сказал, что «без иронии и без шуток» пожелал бы Байдену в ответ здоровья, а также предложил провести переговоры в пятницу, 19 марта, или в понедельник, 22 марта.

Белый дом ответил на предложение Путина о срочном разговоре с Байденом
Политика
Джен Псаки

В Вашингтоне, однако, заявили, что в пятницу разговор не состоится, так как Байден в этот день занят. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки напомнила, что президент США уже провел ранее телефонные переговоры с Путиным и «есть другие мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал». Песков в ответ на просьбу прокомментировать реакцию Штатов отметил, что для переговоров «еще остается вариант с понедельником или остается еще вариант в любое удобное время для президента США».

Первая беседа двух президентов с момента вступления Байдена в должность главы государства состоялась 26 января. Стороны обсудили продление ДСНВ, выход США из Договора по открытому небу, проблему иранской ядерной сделки, ситуацию на Украине. В Белом доме отметили, что американский президент упомянул дело российского оппозиционера Алексея Навального, а также предупредил Путина о последствиях, в случае если обнаружится вмешательство России в выборы в США.

Авторы
Полина Химшиашвили, Наталия Анисимова
Дмитрий Песков Владимир Путин Джо Байден
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