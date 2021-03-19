Песков назвал возможные форматы диалога между Путиным и Байденом

Песков уточнил, что речь идет не о дебатах, так как их «между двумя президентами не может быть», а о диалоге. Разговор может состояться по видеосвязи в понедельник, 22 марта, «или в любое удобное время для президента США»

Дмитрий Песков (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которые ранее предложила провести российская сторона, могут пройти в разных форматах. Об этом журналистам заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Есть видеосвязь, видеоконференция, сейчас большая часть жизни осуществляется посредством видеоконференций. Есть открытые платформы, закрытые платформы», — сказал пресс-секретарь российского президента. По словам Пескова, под закрытой платформой он имеет в виду закрытую видеосвязь. «Ее можно открыть и сделать публично. Собственно, Путин и имел в виду публично пообщаться», — напомнил представитель Кремля.

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Песков уточнил, что речь идет не о дебатах, а о диалоге: «Естественно, между двумя президентами не может быть дебатов, предложили просто пообщаться». Россия считает, что провести его нужно в открытом формате, потому что это будет интересно и американцам, и россиянам, добавил представитель Кремля. Он также указал на «достаточно беспрецедентные» заявления Байдена, отметив, что нельзя допустить, чтобы подобные высказывания «окончательно нанесли вред и без того находящимся в плачевном состоянии» отношениям Москвы и Вашингтона.