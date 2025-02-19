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Военная операция на Украине ,  
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Белый дом заявил, что Трамп не намерен терпеть эскалацию риторики Киева

Белый дом: Трамп не будет терпеть эскалацию риторики Киева по сделке с металлами
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Советник Трампа подчеркнул, что американские налогоплательщики заслуживают возмещения затрат на помощь Украине. Зеленский ранее не стал подписывать черновик соглашения об обмене украинских ресурсов на помощь Вашингтона
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп не собирается терпеть «эскалацию риторики» со стороны Украины по вопросу соглашения о редкоземельных металлах, заявил в эфире Fox News советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Мы считаем, что американские налогоплательщики заслуживают возмещения большей части своих инвестиций. И это дает Украине возможности, им следует осознать, что это на самом деле такое. Но вместо этого мы получаем эскалацию риторики и отпор, которые президент не намерен терпеть», — сказал он.

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Трамп в начале февраля предложил Украине помощь от США в обмен на редкоземельные металлы. К этой группе металлов относят 17 элементов: скандий, иттрий, лантан и другие. Позднее американский президент оценил объем сделки в $500 млн, указав, что в обмен на доступ к ресурсам Вашингтон даст Украине гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Зеленский отмечал, что Украина не собирается даром делиться своими ресурсами с США, но готова к сделке, при которой будет возможно развитие совместного освоения ископаемых.

12 февраля Зеленский сообщил, что американский министр финансов Скотт Бессент привез в Киев черновик соглашения по редкоземельным металлам, однако, как позднее узнал CNN, украинский президент пока не стал его подписывать. Спустя неделю министр юстиции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев не собирается прекращать работать с Вашингтоном над соглашением.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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