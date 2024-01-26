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Политика ,  
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Власти упростили медкомиссии для контрактников

Правительство упростило порядок медосмотра для контрактников
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении прохождения медкомиссии для желающих добровольно служить по контракту.

«Упрощенный порядок предполагает одноэтапное прохождение медицинского освидетельствования взамен двухэтапному», — говорится в постановлении.

Ранее медосмотр состоял из освидетельствования военно-врачебной комиссии в военкомате города и обследования в военкомате региона. Теперь добровольцы смогут пройти одноэтапное освидетельствование в государственных медучреждениях.

Солдаты, сержанты и прапорщики должны получить направление от начальника пункта отбора на военную службу по контракту, а офицеры — направление от военкомата муниципального уровня.

«Результаты обследований будут изучаться военно-врачебной комиссией военкоматов муниципального уровня. Решение о годности гражданина к военной службе по контракту должно быть принято в течение пяти дней с момента получения медицинских документов», — уточнили в документе.

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24 июня 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий призывать на службу по контракту граждан с судимостью во время действия военного положения или мобилизации. Закон не касается тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления, то есть осужденных за терроризм, шпионаж, госизмену и др.

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23 ноября 2023 года рабочая группа по военной операции предложила Путину уравнять некоторые льготы для добровольцев и контрактников. Так, несколько льгот, распространяемых только на служащих по контракту, предложили расширить и на добровольцев. К ним относятся единовременные выплаты в случае ранения или гибели, льготы по налогу на имущество и налоговый вычет по НДФЛ.

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Теги
Михаил Мишустин правительство добровольцы контрактная служба
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