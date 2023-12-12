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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский раскрыл численность сухопутных войск Украины

Зеленский: в сухопутных войсках Украины служат 600 тыс. военных
Сюжет
Военная операция на Украине
Численность сухопутных войск Украины на 12 декабря составляет около 600 тыс. солдат, сообщил украинский президент Зеленский. По данным Минобороны России, с июня ВСУ потеряли 125 тыс. человек
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Численность сухопутных войск Украины на данный момент составляет более 600 тыс. военных, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в телеграм-канале.

«Сухопутные войска Украины. Более 600 тыс. воинов разных родов войск», — написал он.

В ноябре бывший глава пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Селезнев говорил, что всего в украинской армии служит 1,3 млн человек.

Министр обороны Украины Рустем Умеров 6 сентября отмечал, что численность ВСУ с февраля прошлого года увеличилась более чем в три раза, с 261 тыс. до более 800 тыс. человек. «Более 1 млн человек сегодня в секторе безопасности и обороны, из них более 800 тыс. — ВСУ», — отметил он.

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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

До начала спецоперации в ВСУ служили около 200 тыс. человек (из них в сухопутных войсках 126 тыс.), а всего в армии было занято 255 тыс. человек. После начала боевых действий на Украине объявили всеобщую мобилизацию, тогда мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну. 

Минобороны Украины в конце минувшего августа заявило, что план мобилизации  еще не выполнен. Замглавы ведомства Наталия Калмыкова сообщала, что «сотни тысяч людей» пытаются избежать призыва.

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По данным Би-би-си, в ноябре около 20 тыс. мужчин незаконно покинули Украину, чтобы избежать призыва. Еще свыше 21 тыс. пытались уехать, но были пойманы. Из них более 14 тыс. пытались пересечь границу пешком или вплавь, остальные 6,8 тыс. использовали полученные обманным путем документы, где указывались сфабрикованные льготы и заболевания.

В конце ноября экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что время популярных решений по вопросам мобилизации прошло. Она подчеркнула, что по численности российская армия превышает украинскую.

Секретарь СНБО Алексей Данилов 27 ноября сообщил, что украинские власти воспользуются услугами двух крупнейших частных рекрутинговых компаний, чтобы убедить потенциальных мобилизованных, что те будут задействованы по специализации, а не просто отправлены на передовую.

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Владимир Зеленский ВСУ Украина Сухопутные войска численность
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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