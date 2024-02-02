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Военная операция на Украине ,  
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Шойгу назвал потери Киева и заявил, что инициатива на фронте за Россией

Сергей Шойгу: за месяц ВСУ потеряли более 20 тыс. убитыми и ранеными
Сюжет
Военная операция на Украине
Глава военного ведомства заявил, что украинские власти пытаются избежать обрушения фронта
Фото: Михаил Голенков / РИА Новости
Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Российские военные сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения. Об этом министр обороны Сергей Шойгу заявил в ходе селекторного совещания с руководящим составом вооруженных сил. По его словам, подразделения продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.

Как рассказал глава военного ведомства, киевские власти сейчас бросают в бой оставшиеся резервы и спешно проводят принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения фронта.

Общие потери ВСУ за последний месяц Сергей Шойгу  оценил в 23 тыс. человек убитыми и ранеными. Помимо этого, уничтожено свыше 3 тыс. единиц украинской техники. Среди нее он особо отметил немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley, РСЗО HIMARS и пусковые установки системы ПВО Patriot.

WP узнала, что Залужный заявил Зеленскому о тупике
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Главком ВСУ Валерий Залужный

Газета Washington Post 2 февраля сообщила, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в одной из последних бесед с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что украинской армии приходится сражаться с «более крупными и лучше вооруженными силами». Он вновь заявил о необходимости обеспечить дополнительный приток людей и оружия, чтобы восполнить потери.

31 января Владимир Путин в ходе встречи с доверенными лицами заявил, что российские военнослужащие занимаются тем, что «отодвигают противника от жизненно важных населенных пунктов России». По его словам, демилитаризованная зона должна позволить предотвратить обстрелы мирных городов из дальнобойных иностранных орудий.

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Сергей Шойгу

политик, министр обороны России
21 мая 1955 года
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