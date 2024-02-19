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Военная операция на Украине ,  
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Кремль признал противоположные взгляды с Арменией на конфликт на Украине

Песков: власти России и Армении расходятся в оценках конфликта на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Расхождения с Арменией по военной операции не секрет, признал Песков. Пашинян накануне сказал, что Ереван не союзник Москвы по Украине, украинцы — дружественный народ, и напомнил о декларации 1991 года с признанием границ
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Власти России имеют диаметрально противоположные точки зрения с правительством Армении относительно того, что происходит на Украине, и в отношении конфликта «вокруг Украины», заявил представитель президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это не секрет. Поэтому это хорошо известная позиция наших армянских друзей. Мы с ними в этом не согласны и будем настойчиво продолжать объяснять нашу правоту», — добавил Песков.

Так он прокомментировал слова армянского премьера Никола Пашиняна, который накануне выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. «Я давно говорил, что Армения в вопросе Украины не является союзницей России. И это наша искренняя позиция. Нам очень больно, что мы не можем повлиять на эту ситуацию», — сказал премьер и назвал украинский народ дружественным для Армении.

Пашинян пояснил, что в 1991 году постсоветские республики, в том числе Россия и Украина, подписали Алма-Атинскую декларацию. «Декларация — это признание границ и территориальной целостности республик. И в вопросе Украины работает та же логика. Декларация касается всех. И если мы ее разрушим, может разрушиться все», — предупредил он.

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Армения при этом не намерена вступать в НАТО, а сотрудничество с западными странами не направлено против других партнеров, объяснял Пашинян. «Это проблема, с которой мы пытаемся справиться, максимально прозрачно обсуждая с нашими партнерами их общие планы», — говорил он.

В феврале в Армении вступил в силу Римский статут Международного уголовного суда в Гааге (МУС), Ереван принял это решение из-за «широкомасштабной агрессии» Азербайджана против страны в сентябре 2022 года, а также «грубейших военных преступлений». Ранее суд в Гааге выдал ордер на арест президента Владимира Путина.

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В Кремле отмечали, что ждут «определенные заверения» по этому вопросу от армянской стороны в рамках двустороннего диалога, а ратификацию называли «чрезвычайно враждебным» актом.

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Армения Дмитрий Песков Украина
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
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