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Военная операция на Украине ,  
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Пашинян в Мюнхене заявил, что Армения — не союзник России по Украине

Пашинян в Мюнхене: Армения — не союзник России по вопросу Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Армения не является союзником России в конфликте на Украине, заявил Пашинян в Мюнхене. Он также призвал диверсифицировать отношения в сфере безопасности. Лавров ранее говорил, что через Армению пытаются продвигать интересы НАТО
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Ереван не является союзником Москвы по вопросу Украины, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с представителями армянской диаспоры Германии.

«Я давно говорил, что Армения в вопросе Украины не является союзницей России. И это наша искренняя позиция. Нам очень больно, что мы не можем повлиять на эту ситуацию. Украинский народ — дружественный нам народ», — сказал политик (цитата по ТАСС).

Вместе с этим он заявил, что республика должна диверсифицировать свою внешнюю политику и отношения в сфере безопасности. «Иного пути нет», — подчеркнул Пашинян.

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Политика
Никол Пашинян

О том, что в конфликте на Украине Армения не является союзником России, Пашинян говорил еще в прошлом году. Так, в интервью CNN Prima News в начале июня премьер-министр указал, что этот конфликт вызывает у армянской стороны обеспокоенность, так как напрямую влияет на все взаимоотношения Еревана. «На Западе замечают, что мы являемся союзником России, замечают больше это. В России видят, что мы в войне на Украине не являемся их союзниками. И выходит, что мы в этой ситуации не являемся ничьими союзниками, что означает, что мы уязвимы», — говорил он.

1 февраля Пашинян также заявил, что Армения больше не может развивать военно-техническое сотрудничество и наращивать оборонные связи только с Россией, как это было раньше. «Нужно понять, с кем мы должны развивать военное и военно-техническое сотрудничество. В прошлом такого вопроса не было, как не было сложностей с концепцией. В прошлом отношения Армении в оборонной сфере были на 97% связаны с Россией. Сейчас этого не может быть в силу объективных и субъективных причин», — сказал тогда политик.

В январе этого года Пашинян обсудил с представителем НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьером Коломиной сотрудничество Армении с альянсом. В начале февраля министр обороны страны Сурен Папикян заявил, что Армения планирует ввести военную форму по стандартам НАТО.

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Глава МИД России Сергей Лавров ранее говорил, что отношения Армении с НАТО вызывают беспокойство у российских властей и что Москва отмечает попытки продвигать интересы НАТО в Закавказье через Армению. Он выразил надежду, что «в Ереване отдают себе отчет, что углубление взаимодействия с альянсом ведет к утрате суверенитета в сфере национальной обороны и безопасности».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Армения Военная операция на Украине Мюнхенская конференция союзники Россия Никол Пашинян
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
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