Евросоюз объявил о планах по сближению с Арменией

ЕС и Армения договорились начать работу над «амбициозным расширением партнерства», в том числе в сфере безопасности, сообщил Боррель. Пашинян ранее говорил, что Армения не может развивать военное сотрудничество только с Россией

Жозеп Боррель (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Евросоюз и Армения приняли решение начать работу над амбициозным расширением двустороннего сотрудничества, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам пятого заседания Совета партнерства ЕС — Армения.

«В октябре 2023 года премьер-министр [Армении Никол] Пашинян сказал в Европарламенте, что Армения готова двигаться ближе к Евросоюзу. В ответ на это в октябре Евросовет — высший институт ЕС — поручил мне изучить пути укрепления наших отношений по всем измерениям. И в этом контексте сегодня мы решили запустить работу над амбициозной повесткой нового партнерства», — сказал он (цитата по ТАСС).

Глава евродипломатии добавил, что ЕС в ближайшее время намерен углубить отношения с Арменией в сфере безопасности и обороны. По его словам, ЕС продолжит оказывать поддержку жителям Нагорного Карабаха, которые были вынуждены покинуть свои дома. «Мы продолжим поддерживать армян, перемещенных из Нагорного Карабаха. Мы продолжим поддерживать Армению в среднесрочной и долгосрочной перспективе, интеграцию беженцев в общество и экономику», — отметил он.

Боррель также приветствовал шаги, предпринятые Арменией в борьбе с коррупцией, и призвал страну продолжать бороться с дискриминацией, разжиганием ненависти и дезинформацией. «Мы обсудили и варианты по началу диалога о визовой либерализации. Я принял к сведению большой интерес Армении в этом и призвал продвинуть проведение реформ, чтобы достигнуть процесса по этому вопросу», — добавил дипломат.

Армения входит в стартовавший в 2009 году проект ЕС «Восточное партнерство». Вместе с этим страна с 2015 года является членом конкурирующего с ЕС интеграционного проекта — Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Армения тогда отказалась подписать с ЕС соглашение об ассоциации по примеру Грузии, Молдавии и Украины. В то же время Армения является одной из немногих стран, получающих торговые преференции ЕС по инициативе «Общая схема преференций плюс» (GSP+). Эта инициатива дает армянскому экспорту выгодный доступ к рынку ЕС. В 2022 году торговый оборот Армении со странами ЕС вырос на 43,8%, достигнув рекордных на тот момент $2,28 млрд. Торговый оборот Еревана со странами ЕАЭС в 2022 году составил $5,2 млрд.

Нынешнее сближение Армении и ЕС происходит на фоне осложнения российско-армянских отношений, обострившегося после захвата Азербайджаном Нагорно-Карабахской Республики. Так, Армения отказалась участвовать в саммите ОДКБ, прошедшем в ноябре 2023 года. Тогда Пашинян заявил, что Ереван решил диверсифицировать свои отношения с внешними организациями в области безопасности.

Позже премьер также указал, что Армения больше не может развивать военно-техническое сотрудничество и наращивать оборонные связи только с Россией, как это было раньше. «Нужно понять, с кем мы должны развивать военное и военно-техническое сотрудничество. В прошлом такого вопроса не было, как не было сложностей с концепцией. В прошлом отношения Армении в оборонной сфере были на 97% связаны с Россией. Сейчас этого не может быть в силу объективных и субъективных причин», — сказал Пашинян.

В конце декабря 2023 года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отношения Армении с НАТО вызывают беспокойство у российских властей. Он выразил надежду, что «в Ереване отдают себе отчет, что углубление взаимодействия с альянсом ведет к утрате суверенитета в сфере национальной обороны и безопасности».



В январе 2024 года Пашинян обсудил с представителем НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьером Коломиной сотрудничество Армении с альянсом. В начале февраля министр обороны Армении Сурен Папикян заявил, что Армения планирует ввести военную форму по стандартам НАТО.