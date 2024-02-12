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Пашинян заявил, что сотрудничество с Западом не направлено против других

Пашинян — о возможности ареста Путина в Армении: я не решаю, кого арестовывать
Сотрудничество с западными странами не направлено против других партнеров Армении в области безопасности, заявил Пашинян. Он также сообщил, что не принимает решений об арестах, говоря об ордере МУС на арест Путина
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Алексей Даничев / ТАСС)

Сотрудничество Армении с западными странами, в частности, США или Францией, не направлено против ее других партнеров в области безопасности, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью The Telegraph.

«У наших партнеров могут возникнуть опасения по поводу отношений с ними или того, как отношения с ними могут повлиять на их планы в области безопасности. И это проблема, с которой мы пытаемся справиться, максимально прозрачно обсуждая с нашими партнерами их общие планы», — сказал он.

Пашинян отметил, что в последние два года активно обсуждается угроза ядерной войны, и рассказал, что его позиция состоит во взаимодействии «с несколькими потенциальными сторонами такой ядерной войны».

По словам армянского премьера, основная цель внешней политики Армении — сделать все возможное для установления мира на Кавказе. Он выразил надежду, что и остальные страны региона будут делать так же, добавив, что в отношении некоторых из них у Еревана нет «определенной уверенности».

Также в интервью затрагивалась тема ратификации Арменией римского статута Международного уголовного суда (МУС), который в прошлом году выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина. Пашинян отказался ответить, будет ли армянская полиция действовать на основании ордера в случае визита Путина, при этом подчеркнув, что не принимает решений, кого арестовывать.

«И, как я уже сказал, Армения как ответственное государство должна оставаться приверженной всем своим международным обязательствам, включая обязательства, которые она имеет в отношениях с Российской Федерацией, и обязательства, которые страна имеет в международных отношениях», — добавил он.

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Никол Пашинян

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МУС 17 марта 2023 года объявил о выдаче ордера на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по подозрению «в незаконной депортации» детей с Украины в Россию в период с 24 февраля 2022 года. В Кремле напомнили, что Москва не признает юрисдикцию этого суда.

В октябре Армения ратифицировала римский статут, тем самым попав под юрисдикцию МУС. В Ереване рассказывали, что предлагали Москве  подписать двустороннее соглашение, чтобы в случае ратификации римского статута «опасения России развеялись». Статья 98 документа закрепляет, что МУС не может запрашивать содействие от страны-участницы, если это нарушает другие ее обязательства по международному праву.

Тем не менее МИД России заявил, что ратификация Арменией Римского статута будет иметь «самые негативные последствия для двусторонних отношений» с Москвой. В ведомстве отметили, что в ответ на предложение Еревана был предложен компромиссный вариант, но он не был учтен.

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Никол Пашинян Армения Владимир Путин арест МУС
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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