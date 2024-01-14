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Военная операция на Украине ,  
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В ВСУ назвали сложным содержание истребителей F-16

Спикер ВС ВСУ Игнат: Украине будет очень сложно содержать истребители F-16
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Uriel Sinai / Getty Images
Фото: Uriel Sinai / Getty Images

Украине будет весьма затруднительно содержать истребители F-16, заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада». Его слова приводит агентство УНИАН.

«Мы должны перейти в перспективе на полностью западную технику. Это касается истребительной авиации, вертолетов. <...> Мы еще хотим брать западный F-16 и так далее. Это будет очень сложно — содержать и эксплуатировать разные типы авиационной техники», — сказал Игнат.

Он добавил, что в среднем у стран один, максимум — два типа самолетов на вооружении, а у Украины их четыре, и есть сложности в том, чтобы их обеспечивать, обслуживать и использовать.

F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол») — американский легкий сверхзвуковой многоцелевой одноместный истребитель четвертого поколения. Самолет может выполнять задачи класса «воздух — воздух», оказывать огневую поддержку, подавлять ПВО, осуществлять перехват, авиаразведку, доставлять тактические ядерные боеприпасы и наносить удары в любую погоду.

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Летом 2023 года нидерландские власти пообещали передать Киеву 42 истребителя F-16, Дания — 19. Помимо этого, Украина получит несколько военных самолетов от Бельгии.

6 января издание Berlinhske сообщило, что поставка принадлежащих Дании самолетов F-16 Украине перенесена по крайней мере до второго квартала. В датском Минобороны отметили, что среди условий передачи военных самолетов Киеву — выполнение украинскими пилотами программы обучения и создание на самой Украине необходимой логистики и инфраструктуры для обслуживания F-16.

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Россия осуждает предоставление Западом помощи Украине. Президент Владимир Путин отмечал, что без помощи других стран система обороны Украины продержится неделю. Он обращал внимание на то, что в США и Европе заканчиваются боеприпасы.

Теги
F-16 Украина ВСУ истребитель
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