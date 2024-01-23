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Военная операция на Украине ,  
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Пентагон заявил о планах Запада передать первые F-16 Киеву в этом году

Пентагон: коалиция по F-16 для Украины планирует передать самолеты в этом году
Сюжет
Военная операция на Украине
Запад рассчитывает передать Киеву первые истребители F-16 и технику для их обслуживания в этом году, а также обеспечить обучение украинских военных, заявили в Пентагоне. Канада решила спонсировать обучение на $15 млн
Фото: ThaKlein / Shutterstock
Фото: ThaKlein / Shutterstock

Западные страны рассчитывают передать Украине первые американские истребители F-16 и технику для их обслуживания в этом году, заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер на специальном брифинге по итогам заседания контактной группы по координации поставок Киеву оружия и военной техники.

«Мы нацеливаемся на то, чтобы обеспечить Украине первоначальную оперативную готовность по ее программе F-16 в 2024 году. Это будет охватывать обучение летчиков, платформы и, кроме того, подготовку техников, а также инфраструктуру и запасные части, боеприпасы — все составляющие, за которые ответственна коалиция», — сказала она (цитата по ТАСС).

В свою очередь, министр обороны Канады Билл Блэр сообщил, что со следующего месяца Оттава предоставит Киеву гражданских инструкторов, самолеты и вспомогательный персонал в рамках коалиции по F-16 для Украины, сообщила пресс-служба канадского правительства. Эта поддержка оценивается в $15 млн. Обучение начнется в этом феврале и продлится до следующего года, говорится в публикации. Также Канада обеспечивает обучение украинских военных английскому языку.

Кроме того, в ходе встречи контактной группы по помощи Украине Блэр заявил, что Канада передаст Киеву десять многоцелевых надувных лодок от Zodiac Hurricane Technologies на сумму около $20 млн. Эти многомоторные лодки оснащены системой датчиков, навигации и связи, их можно использовать как для наблюдения и перевозки грузов и войск, так и для поисково-спасательных работ. Поставка ожидается к концу весны.

В ВСУ призвали «не делать катастрофу» из данных о задержке поставок F-16
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Поставить Киеву истребители F-16 обещали в прошлом году Нидерланды, Дания и Бельгия. В середине декабря Нидерланды начали готовить первые 18 самолетов к отправке на Украину. В начале января издание Berlingske сообщило, что поставка принадлежащих Дании самолетов перенесена по крайней мере до второго квартала. В датском Минобороны отметили, что среди условий передачи военных самолетов Киеву — выполнение украинскими пилотами программы обучения и создание на самой Украине необходимой логистики и инфраструктуры для обслуживания F-16.

В ВСУ призвали «не делать катастрофу» из сообщений о задержке истребителей. Спикер украинских Воздушных сил Юрий Игнат пояснил, что при передаче большого числа F-16 они могут стать «хорошей мишенью». Поэтому Украина получит их, когда «будет все для этого готово»: пилоты, люди, которые будут обслуживать F-16, необходимая инфраструктура, добавил он.

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Россия осуждает военную помощь Украине и заявляет, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода. Минобороны России спрогнозировало уничтожение всех обещанных ВСУ западных истребителей за несколько недель.

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