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Военная операция на Украине ,  
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В ВСУ объяснили задержки с поставками F-16

Спикер ВСУ Игнат: большое количество F-16 на Украине станет мишенью для России
Сюжет
Военная операция на Украине
Украине нужно подготовить необходимые условия, в том числе пилотов и инфраструктуру; сейчас самолеты могут стать «хорошей мишенью», заявил спикер ВСУ. Москва осуждает поставки военной техники Киеву
Фото: Jared C. Tilton / Getty Images
Фото: Jared C. Tilton / Getty Images

Украина не может получить от западных партнеров большое количество средств ПВО и истребителей F-16 сразу, поскольку высок риск их уничтожения российскими силами. Об этом в интервью «Фокусу» сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Мы не можем сразу у них взять огромное количество ракет и хранить их где-то там рядом», — сказал он, отметив, что российская разведка «рано или поздно» узнает эту информацию.

«Нет такого большого смысла размещать здесь большие склады с боеприпасами, чтобы они по ним целились», — заявил Игнат, добавив, что то же касается F-16. Некоторые страны Запада обещали передать истребители Украине в конце 2023 года, напомнил спикер: «Они сказали: «готовы передать». Чего не берем?» По словам Игната, если самолеты сейчас разместить на украинской территории, они станут «хорошей мишенью».

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Политика
Истребитель F-16

Украина получит истребители, когда «будет все для этого готово»: пилоты, люди, которые будут обслуживать F-16, необходимая инфраструктура, сказал спикер. «А пока, пусть их там подремонтируют, может модернизируют немного, чтобы они служили нам верой и правдой», — добавил он.

Поставить Киеву истребители F-16 обещали Нидерланды, Дания и Бельгия. В середине декабря Нидерланды начали готовить первые 18 самолетов к отправке на Украину. В начале января издание Berlinhske сообщило, что поставка принадлежащих Дании самолетов перенесена по крайней мере до второго квартала. В датском Минобороны отметили, что среди условий передачи военных самолетов Киеву — выполнение украинскими пилотами программы обучения и создание на самой Украине необходимой логистики и инфраструктуры для обслуживания F-16.

Москва осуждает поставки военной техники Украине. Минобороны России спрогнозировало уничтожение всех обещанных ВСУ западных истребителей за несколько недель.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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