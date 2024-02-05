Генерал ВСУ заявил, что Украина ждет F-16 с ракетами дальностью до 500 км
Украина ожидает в следующих пакетах военной помощи Запада истребители F-16 и ракеты дальностью 300–500 километров. Об этом заявил командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев.
По его словам, появление у Киева данных истребителей должно помочь с перехватом крылатых ракет и дронов.
Первые истребители F-16 и технику для их обслуживания западные страны планируют передать Украине в 2024 году. В частности, Нидерланды еще в декабре начали готовить к отправке 18 самолетов. Однако позднее издание Berlingske сообщило о переносе по крайней мере до второго квартала поставки принадлежащих Дании самолетов. Причиной стало продолжение обучения украинских пилотов и создание на Украине необходимой логистики и инфраструктуры для обслуживания F-16.
Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат также объяснял задержку поставок истребителей неготовностью пилотов, обслуживающего персонала и необходимой инфраструктуры. По его словам, если самолеты сейчас разместить на украинской территории, они станут «хорошей мишенью».
уничтожат «примерно за 20 дней».
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