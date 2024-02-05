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Военная операция на Украине ,  
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Генерал ВСУ заявил, что Украина ждет F-16 с ракетами дальностью до 500 км

Генерал ВСУ Наев: Украина ждет поставок F-16 с ракетами дальностью до 500 км
Сюжет
Военная операция на Украине
Истребители F-16
Истребители F-16 (Фото: Morris MacMatzen / Getty Images)

Украина ожидает в следующих пакетах военной помощи Запада истребители F-16 и ракеты дальностью 300–500 километров. Об этом заявил командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

По его словам, появление у Киева данных истребителей должно помочь с перехватом крылатых ракет и дронов.

Первые истребители F-16 и технику для их обслуживания западные страны планируют передать Украине в 2024 году. В частности, Нидерланды еще в декабре начали готовить к отправке 18 самолетов. Однако позднее издание Berlingske сообщило о переносе по крайней мере до второго квартала поставки принадлежащих Дании самолетов. Причиной стало продолжение обучения украинских пилотов и создание на Украине необходимой логистики и инфраструктуры для обслуживания F-16.

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат также объяснял задержку поставок истребителей неготовностью пилотов, обслуживающего персонала и необходимой инфраструктуры. По его словам, если самолеты сейчас разместить на украинской территории, они станут «хорошей мишенью».

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Фото:ThaKlein / Shutterstock
Россия неоднократно осуждала военную помощь Запада Украине, указывая на то, что это затягивает конфликт и не изменит его исхода. По словам главы российского Минобороны Сергея Шойгу, при поставке обещанных F-16 Киеву их уничтожат «примерно за 20 дней».

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Юлия Овчинникова
Украина Россия ВСУ истребитель F-16 США
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