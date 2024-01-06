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Военная операция на Украине ,  
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Дания отложила поставку истребителей F-16 на Украину

Berlingske: Дания отложила поставку истребителей F-16 на Украину до II квартала
Сюжет
Военная операция на Украине
В Копенгагене полагают, что условия для передачи американских истребителей Киеву пока не выполнены
Истребитель F-16
Истребитель F-16 (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Поставка принадлежащих Дании самолетов F-16 Украине перенесена по крайней мере до второго квартала. Об этом со ссылкой на Минобороны королевства сообщает издание Berlingske.

О планах передать Киеву истребители в районе Нового года говорила в августе прошлого года премьер-министр Дании Метте Фредриксен, когда в Копенгаген приезжал Владимир Зеленский. Она заверяла, что зимой Украина сможет получить шесть самолетов. Однако сейчас в Минобороны Дании говорят, что говорить о поставках пока рано.

«Мы всегда говорили, что поставка самолетов зависит от ряда условий. При нынешнем положении вещей речь может идти о втором квартале», — заявили в военном ведомстве.

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Фото:Christopher Furlong / Getty Images

Там пояснили, что среди условий — выполнение украинскими пилотами программы обучения, создание на самой Украине необходимой логистики и инфраструктуры для обслуживания F-16. В ведомстве не уточнили, какие именно условия пока не выполнены.

По данным Berlingske, в настоящий момент в центре подготовки в Дании находятся шесть украинских пилотов.

22 декабря премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна начала готовить первые 18 истребителей F-16 для отправки на Украину. Он, однако, также уточнил, что есть еще условия, которые нужно выполнить для поставки, включая требования к персоналу и инфраструктуре.

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Нидерланды летом пообещали Киеву 42 истребителя F-16, Дания — 19. Кроме того, несколько истребителей собиралась предоставить Украине Бельгия. Все эти страны рассчитывают, что вместо переданных Украине самолетов они получат более современные F-35.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
Дания Украина F-16
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