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В ДНР объявили эвакуацию пригородов Артемовска

Мэр Шахтерска Шатов: жителей окрестностей Артемовска эвакуируют
Мирных жителей пригородов Артемовска направили в Шахтерск — город к востоку от Донецка. В самом Артемовске остаются около 6 тыс. человек
Фото: Евгений Титов / Reuters
Фото: Евгений Титов / Reuters

Жители пригородов Артемовска (украинское название — Бахмут), подконтрольных российской армии, эвакуируются в Шахтерск, сообщил ТАСС мэр Александр Шатов.

«Из предместий Артемовска эвакуируют местных жителей. Их везут к нам», — сказал он.

Шатов уточнил, что в ближайшее время в город прибудет группа эвакуировавшихся из 50 человек, их разместят в пунктах временного содержания.

Киев не раз просил жителей Артемовска эвакуироваться, эту просьбу повторила в середине февраля вице-премьер Ирина Верещук. Она указала, что в Артемовске остаются 6 тыс. гражданских лиц, которые рискуют своими жизнями, создают дополнительную нагрузку для властей и мешают обороне города.

Власти ДНР в середине февраля отчитались о взятии под контроль всех высот близ Артемовска, в связи с чем у украинской армии остался «фактически один небольшой коридор», который также контролируется Россией, что «существенно сковывает их маневр по подвозу живой силы и боеприпасов». Город могут окружить за несколько месяцев — к марту-апрелю, полагает основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Армия Украины при этом никуда не отступает и «бьется до последнего», рассказал Пригожин в начале февраля. По его словам, на севере города идут ожесточенные бои «за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную клетку». Такими же словами описывал ситуацию в Артемовске бывший командир «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) Максим Жорин, отмечая, что самой большой проблемой для ВСУ стала потеря в Артемовске наиболее боеспособных подразделений.

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Президент Украины Владимир Зеленский не раз говорил о тяжелой ситуации в Донбассе, называл обстановку мучительной. Он при этом обещал, что украинская армия намерена удерживать Артемовск, сколько получится, В Киеве объясняли, что речь идет о защите «наших домов», а не просто территории. «Если мы отступим, другой город станет новым Бахмутом. Вот почему наши солдаты сражаются за каждый квадратный сантиметр земли», — подчеркнул глава МИДа Дмитрий Кулеба.

В ДНР объявили эвакуацию пригородов Артемовска
В ДНР объявили эвакуацию пригородов Артемовска

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Артёмовск ДНР эвакуация Шахтерск
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