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Переговоры Путина и Си Цзиньпина. Видео
Главы России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи. Переговоры были закрытыми, в эфире показали только вступительные слова лидеров.
Кремль анонсировал онлайн-переговоры Путина и Си Цзиньпина 30 декабря
Политика
Теги
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Россия
переговоры
Владимир Путин
Си Цзиньпин
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