Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 75,09 (+1,75) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 70,53 (+1,52) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Классическая архитектура и комфорт: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 06:55
Прокуратура проверит сообщения о пожаре в ночном клубе Владивостока Общество, 06:47
В Гюмри задержали россиянина по подозрению в убийстве соотечественницы Общество, 06:46
МЧС Камчатки предупредило о шторме с волнами в 9 м после землетрясения Общество, 06:16
Китай назвал отношения с Россией крепкими, как скала Политика, 06:14
Что делает дом умным и как приборы общаются между собой РБК и Ростелеком, 06:08
В Киеве утвердили список военных для обучения управлению ЗРК Patriot Политика, 05:59
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 25%
Подарить подписку
Блинкен предупредил талибов о последствиях запрета работы женщин в НПО Политика, 05:29
Госкомиссия КНР перестанет публиковать ежедневные данные о COVID-19 Общество, 05:14
Классика вне времени: стратегия инвестиций в искусство Павла Третьякова РБК и Амарант, 05:12
Протесты в Париже из-за убийства курдов. Видео Политика, 04:59
Количество погибших из-за снежной бури в США достигло 23 Общество, 04:46
Внук Индиры Ганди собрал тысячи сторонников во время марша в Нью-Дели Политика, 04:36
Судья финала ЧМ заявил, что не допустил серьезных ошибок Спорт, 04:21
Политика ,  
0 

Китай назвал отношения с Россией крепкими, как скала

Глава МИД КНР Ван И: отношения Китая и России крепки, как скала
Министр иностранных дел Китая Ван И подчеркнул, что сотрудничество Пекина и Москвы не антагонистично и не нацелено на какую-либо третью сторону
Фото: Пресс-служба МИД России / ТАСС
Фото: Пресс-служба МИД России / ТАСС

Китайско-российские отношения крепкие, как скала, и не меняются под воздействием неустойчивой международной конъюнктуры. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на симпозиуме по международной дипломатии КНР в 2022 году.

«Отношения, поддерживаемые между КНР и Россией, тверды, как скала. Они не подвержены вмешательству и провокациям, им не страшны крупные изменения конъюнктуры», — сказал он.

При этом глава МИД Китая утонил, что сотрудничество Пекина и Москвы не антагонистично и не нацелено на какую-либо третью сторону. «За последний год Китай и Россия твердо поддерживали друг друга в защите своих основных интересов, и политическое и стратегическое взаимное доверие еще больше укрепилось», — добавил он.

Ван И напомнил, что китайско-российский товарооборот приближается к отметке $200 млрд в год. Министр также указал на расширение взаиморасчетов в национальных валютах при осуществлении торговли между КНР и Россией, указав на важность крупных двусторонних проектов, реализуемых совместными усилиями.

После начала российской спецоперации на Украине Китай не стал вводить санкции против Москвы, осудив такие меры со стороны западных государств. В то же время лидер КНР Си Цзиньпин неоднократно выступал за скорейшее прекращение конфликта и подчеркивал, что его политическое разрешение в интересах всех европейских и азиатских стран.

Более того, на саммите G20 в ноябре китайский лидер указал на опасность идеологического размежевания и блокового противостояния, которые, по его словам, только подрывают мировой прогресс.



15 декабря газета The Wall Street Journal со ссылкой на «политических советников Пекина» сообщила, что Си Цзиньпин, несмотря на попытки в публичном поле «отдалиться» от России, поручил правительству наладить более тесные экономические отношения с Москвой. По данным источников WSJ, в план по расширению экономических связей КНР и России входит увеличение импорта российских нефти, газа и сельскохозяйственной продукции. Помимо этого Пекин намерен расширить энергетическое сотрудничество с Москвой в Арктике, а также увеличить инвестиции в российскую инфраструктуру, в частности в железные дороги и порты.

Читайте на РБК Pro
Вас просят помочь. В каких случаях лучше отказать
Что значат изменения в списках «черных» и «белых» стран-юрисдикций
30 вопросов, которые помогут подвести итоги и поставить цели на 2023 год
Компании переходят на отечественное ПО. Какие трудности их подстерегают
Как вести личный бюджет
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Китай Россия отношения Ван И
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter