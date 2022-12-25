Китай назвал отношения с Россией крепкими, как скала

Министр иностранных дел Китая Ван И подчеркнул, что сотрудничество Пекина и Москвы не антагонистично и не нацелено на какую-либо третью сторону

Фото: Пресс-служба МИД России / ТАСС

Китайско-российские отношения крепкие, как скала, и не меняются под воздействием неустойчивой международной конъюнктуры. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на симпозиуме по международной дипломатии КНР в 2022 году.

«Отношения, поддерживаемые между КНР и Россией, тверды, как скала. Они не подвержены вмешательству и провокациям, им не страшны крупные изменения конъюнктуры», — сказал он.

При этом глава МИД Китая утонил, что сотрудничество Пекина и Москвы не антагонистично и не нацелено на какую-либо третью сторону. «За последний год Китай и Россия твердо поддерживали друг друга в защите своих основных интересов, и политическое и стратегическое взаимное доверие еще больше укрепилось», — добавил он.

Ван И напомнил, что китайско-российский товарооборот приближается к отметке $200 млрд в год. Министр также указал на расширение взаиморасчетов в национальных валютах при осуществлении торговли между КНР и Россией, указав на важность крупных двусторонних проектов, реализуемых совместными усилиями.

После начала российской спецоперации на Украине Китай не стал вводить санкции против Москвы, осудив такие меры со стороны западных государств. В то же время лидер КНР Си Цзиньпин неоднократно выступал за скорейшее прекращение конфликта и подчеркивал, что его политическое разрешение в интересах всех европейских и азиатских стран.



Более того, на саммите G20 в ноябре китайский лидер указал на опасность идеологического размежевания и блокового противостояния, которые, по его словам, только подрывают мировой прогресс.