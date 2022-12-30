Путин не поздравил Байдена и Макрона, но написал Берлускони и Шрёдеру
Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом ряд глав зарубежных государств и правительств, а также бывших лидеров, в частности экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, бывших президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, экс-главу Казахстана Нурсултана Назарбаева, бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера.
Поздравительные послания Путин направил:
- президенту Абхазии Аслану Бжании,
- президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву,
- президенту Армении Ваагну Хачатуряну и премьер-министру Николу Пашиняну,
- президенту Белоруссии Александру Лукашенко,
- президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву,
- президенту Киргизии Садыру Жапарову,
- президенту Таджикистана Эмомали Рахмону,
- президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову и председателю Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедову,
- президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву,
- президенту Южной Осетии Алану Гаглоеву,
- президенту Боливии Луису Арсе,
- президенту Бразилии Жаиру Болсонаро,
- премьер-министру Венгрии Виктору Орбану,
- президенту Венесуэлы Николасу Мадуро,
- генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгу и президенту Нгуен Суан Фуку,
- президенту Индии Дроупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди,
- председателю КНР Си Цзиньпину,
- президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю и генералу армии Раулю Кастро,
- президенту Никарагуа Даниэлю Ортеге,
- президенту Сербии Александру Вучичу,
- президенту Сирии Башару Асаду,
- президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин не будет поздравлять лидеров недружественных стран. «Эти наши визави сами не направляют никаких поздравлений. Мы не имеем с ними контактов. И учитывая недружественные действия, которые они принимают на постоянной основе, президент не будет их поздравлять», — сказал он.
В частности, в поздравлении Лукашенко Путин подчеркнул, что благодаря тесному союзничеству Россия и Белоруссия «с честью выдержали» трудности и испытания уходящего года и сообща не только противостояли беспрецедентному политическому и санкционному давлению, но и смогли выстроить надежную оборону западных рубежей Союзного государства. Президент высоко ценит сложившиеся с его коллегой «товарищеские, доверительные отношения, позволяющие оперативно решать самые непростые вопросы».
В послании Си Цзиньпину глава государства констатировал, что в 2022 году «отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем» продолжали укрепляться и продемонстрировали «высокую динамику и устойчивость к внешним вызовам».
Поздравляя Эрдогана, Путин сделал акцент на том, что отношения между Россией и Турцией развиваются весьма динамично, невзирая на сложную международную обстановку, и выразил уверенность в том, что, действуя сообща, страны смогут «обеспечить дальнейшее наращивание всего комплекса российско-турецкого сотрудничества на благо народов, в интересах упрочения стабильности и безопасности на Евразийском континенте».
В июле Путин не стал поздравлять США с Днем независимости. В Кремле связали отказ с тем, что «этот год стал кульминацией недружественной политики» со стороны Вашингтона. По этой же причине президент не поздравил Риши Сунака со вступлением в должность премьер-министра Великобритании.
Берлускони после начала военной операции на Украине заявлял о разочаровании действиями Путина, которого знал 20 лет и всегда считал «человеком демократии и мира». Шрёдер, встречавшийся с президентом России в Москве летом, называл начало военных действий «ошибкой российского правительства» и призывал стороны к обоюдным уступкам.