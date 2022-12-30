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Путин не поздравил Байдена и Макрона, но написал Берлускони и Шрёдеру

Путин поздравил с Новым годом ряд зарубежных лидеров, а также Берлускони и Шрёдера
В Кремле пояснили, что президент не будет поздравлять лидеров недружественных стран, так как «эти наши визави сами не направляют никаких поздравлений» и Москва не контактирует с ними
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом ряд глав зарубежных государств и правительств, а также бывших лидеров, в частности экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, бывших президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, экс-главу Казахстана Нурсултана Назарбаева, бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера.

Поздравительные послания Путин направил:

  • президенту Абхазии Аслану Бжании,
  • президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву,
  • президенту Армении Ваагну Хачатуряну и премьер-министру Николу Пашиняну,
  • президенту Белоруссии Александру Лукашенко,
  • президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву,
  • президенту Киргизии Садыру Жапарову,
  • президенту Таджикистана Эмомали Рахмону,
  • президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову и председателю Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедову,
  • президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву,
  • президенту Южной Осетии Алану Гаглоеву,
  • президенту Боливии Луису Арсе,
  • президенту Бразилии Жаиру Болсонаро,
  • премьер-министру Венгрии Виктору Орбану,
  • президенту Венесуэлы Николасу Мадуро,
  • генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгу и президенту Нгуен Суан Фуку,
  • президенту Индии Дроупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди,
  • председателю КНР Си Цзиньпину,
  • президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю и генералу армии Раулю Кастро,
  • президенту Никарагуа Даниэлю Ортеге,
  • президенту Сербии Александру Вучичу,
  • президенту Сирии Башару Асаду,
  • президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин не будет поздравлять лидеров недружественных стран. «Эти наши визави сами не направляют никаких поздравлений. Мы не имеем с ними контактов. И учитывая недружественные действия, которые они принимают на постоянной основе, президент не будет их поздравлять», — сказал он.

В частности, в поздравлении Лукашенко Путин подчеркнул, что благодаря тесному союзничеству Россия и Белоруссия «с честью выдержали» трудности и испытания уходящего года и сообща не только противостояли беспрецедентному политическому и санкционному давлению, но и смогли выстроить надежную оборону западных рубежей Союзного государства. Президент высоко ценит сложившиеся с его коллегой «товарищеские, доверительные отношения, позволяющие оперативно решать самые непростые вопросы».

В послании Си Цзиньпину глава государства констатировал, что в 2022 году «отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем» продолжали укрепляться и продемонстрировали «высокую динамику и устойчивость к внешним вызовам».

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Поздравляя Эрдогана, Путин сделал акцент на том, что отношения между Россией и Турцией развиваются весьма динамично, невзирая на сложную международную обстановку, и выразил уверенность в том, что, действуя сообща, страны смогут «обеспечить дальнейшее наращивание всего комплекса российско-турецкого сотрудничества на благо народов, в интересах упрочения стабильности и безопасности на Евразийском континенте».

В июле Путин не стал поздравлять США с Днем независимости. В Кремле связали отказ с тем, что «этот год стал кульминацией недружественной политики» со стороны Вашингтона. По этой же причине президент не поздравил Риши Сунака со вступлением в должность премьер-министра Великобритании.

Берлускони после начала военной операции на Украине заявлял о разочаровании действиями Путина, которого знал 20 лет и всегда считал «человеком демократии и мира». Шрёдер, встречавшийся с президентом России в Москве летом, называл начало военных действий «ошибкой российского правительства» и призывал стороны к обоюдным уступкам.

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Елена Чернышова
Владимир Путин Новый год Герхард Шрёдер Сильвио Берлускони

Владимир Путин

политик, президент России

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