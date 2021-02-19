Лавров описал контакты с ЕС словами Обамы о «разорванных в клочья» связях

Он заявил, что ЕС воспринимает Россию как чужака и нормальных отношений с ним не осталось. Министр охарактеризовал текущую ситуацию словами Обамы, который говорил, что «отношения разорваны в клочья»

Сергей Лавров (Фото: РБК)

Дипломатические отношения России и Евросоюза можно описать словами экс-президента США Барака Обамы. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Таким образом глава МИДа объяснил свое заявление о том, что Москва при необходимости должна быть готова к разрыву отношений с Брюсселем.

«Нас воспринимают как чужака. Когда я выступал на интервью у Владимира Соловьева, на его вопрос, готовы ли мы к разрыву отношений с Евросоюзом, ответил утвердительно, потому что отношений не осталось уже. Как однажды высказывался бывший президент США Барак Обама, правда про российскую экономику, «отношения разорваны в клочья», — сказал Лавров.

Отвечая на вопрос, что именно мешает нормальным отношениям России и ЕС, министр назвал в качестве причины предвзятость. Говоря об итогах недавнего визита Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Москву, Лавров напомнил его слова почти двухлетней давности.