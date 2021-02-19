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Лавров описал контакты с ЕС словами Обамы о «разорванных в клочья» связях

Он заявил, что ЕС воспринимает Россию как чужака и нормальных отношений с ним не осталось. Министр охарактеризовал текущую ситуацию словами Обамы, который говорил, что «отношения разорваны в клочья»
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: РБК)

Дипломатические отношения России и Евросоюза можно описать словами экс-президента США Барака Обамы. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Таким образом глава МИДа объяснил свое заявление о том, что Москва при необходимости должна быть готова к разрыву отношений с Брюсселем.

«Нас воспринимают как чужака. Когда я выступал на интервью у Владимира Соловьева, на его вопрос, готовы ли мы к разрыву отношений с Евросоюзом, ответил утвердительно, потому что отношений не осталось уже. Как однажды высказывался бывший президент США Барак Обама, правда про российскую экономику, «отношения разорваны в клочья», — сказал Лавров.

Лавров заявил о готовности к разрыву отношений с ЕС из-за новых санкций
Политика
Сергей Лавров

Отвечая на вопрос, что именно мешает нормальным отношениям России и ЕС, министр назвал в качестве причины предвзятость. Говоря об итогах недавнего визита Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Москву, Лавров напомнил его слова почти двухлетней давности.

«Когда Жозеп Боррель стал Высоким представителем в мае 2019 года, он произнес: «Наш старый враг, Россия, снова заявляет о себе и снова представляет угрозу». Мы тогда переспросили через его протокольную службу. Нам сказали, что это фигура речи и что его не так поняли. Но менталитет-то прорвался наружу», — рассказал министр.

12 февраля Лавров заявил, что Москва готова к разрыву отношений, если ЕС введет очередной пакет санкций. «Мы исходим из того, что мы готовы. Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах, — да», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

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Лавров заявил о разрушении Евросоюзом всех механизмов сотрудничества
Политика
Сергей Лавров

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после этого заявил, что слова Лаврова были искажены в СМИ. «Смысл-то как раз заключается в том, что мы не хотим этого, мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но если Евросоюз пойдет по этому пути, то тогда — да, мы будем готовы», — пояснил Песков.

В МИДе разъяснили, что готовы к разрыву отношений с ЕС, если они произойдут по инициативе Брюсселя, однако Россия призывает своих западных партнеров к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству.

В Германии заявили, что «обескуражены» словами Лаврова. «Эти заявления действительно сбивают с толку и непонятны», — сказала официальный представитель МИД ФРГ Андреа Зассе. В Брюсселе заявили, что «приняли к сведению» мнение министра и отметили, что отношения России и ЕС достигли «низшей точки».

В Берлине назвали непонятными слова Лаврова о разрыве отношений с ЕС
Политика
Сергей Лавров

После этого Лавров объяснил свои слова. Он отметил, что отношения с ЕС были разрушены еще в 2014 году по инициативе Запада. И даже в случае официального разрыва контактов с организацией у России останется в Европе множество партнеров.

«Не надо путать Евросоюз с Европой. Мы никуда из Европы не уходим. У нас в Европе много друзей, много единомышленников. Мы с ними будем продолжать развивать взаимовыгодные отношения», — подчеркнул министр.

Авторы
Михаил Котляр, Илья Доронов
Сергей Лавров Евросоюз дипломатия Барак Обама
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