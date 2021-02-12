В Берлине назвали непонятными слова Лаврова о разрыве отношений с ЕС

Российский министр сказал о том, что Москва готова к прекращению отношений с ЕС в случае введения новых санкций. Берлин счел слова Лаврова непонятными и сбивающими с толку

Германия считает обескураживающими слова главы МИД России Сергея Лаврова о готовности России разорвать отношения с Европейским союзом в случае введения очередного пакета санкций против Москвы. Об этом на пресс-конференции в Берлине заявила официальный представитель министерства иностранных дел ФРГ Андреа Зассе, передает Reuters.

«Эти заявления действительно сбивают с толку и непонятны», — сказала она.

Зассе напомнила о выступлении главы МИД Германии Хайко Мааса, который не исключил новых санкций в отношении России, но в то же время подчеркнул важность диалога с Москвой.

Пресс-секретарь немецкого канцлера Ангелы Меркель Штеффен Зайберт заявил, что позиция МИД ФРГ отражает мнение правительства.