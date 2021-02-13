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Политика ,  
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В ЕС приняли к сведению слова Лаврова о сценарии разрыва отношений

В Европейском союзе приняли к сведению слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о готовности России к разрыву отношений с ЕС. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Питер Стано, видео его заявления публикует Ruptly.

По словам представителя ЕС, несмотря на недавние комментарии Лаврова, текущее состояние отношений между Евросоюзом и Россией достигло «низкой точки».

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Сергей Лавров

Стано также отметил, что ЕС приветствует «совместно выгодное сотрудничество каждый раз, когда другая сторона готова к подобному сотрудничеству и диалогу». Он считает, что Россия дала понять, что у нее нет желания идти в этом направлении.

Накануне на YouTube-канале российского МИДа был опубликован фрагмент интервью Лаврова. В нем министр заявил о готовности России к прекращению отношений с ЕС в случае новых санкций. При этом глава МИД напомнил о крылатом выражении «хочешь мира — готовься к войне», пояснив, что Россия не желает оказаться отрезанной от всего мира, но должна быть к этому готова.

Позднее в Кремле заявили, что смысл заявлений Лаврова о готовности к разрыву отношений с ЕС был искажен. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пояснил, что «большая ошибка» заключалась в том, что слова министра подавались без контекста. «Смысл-то как раз заключается в том, что мы не хотим этого, мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но если Евросоюз пойдет по этому пути, то тогда — да, мы будем готовы», — сказал Песков.

Жозеп Боррель ЕС Сергей Лавров разрыв отношений Россия
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