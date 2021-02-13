В ЕС приняли к сведению слова Лаврова о сценарии разрыва отношений

В Европейском союзе приняли к сведению слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о готовности России к разрыву отношений с ЕС. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Питер Стано, видео его заявления публикует Ruptly.

По словам представителя ЕС, несмотря на недавние комментарии Лаврова, текущее состояние отношений между Евросоюзом и Россией достигло «низкой точки».

Стано также отметил, что ЕС приветствует «совместно выгодное сотрудничество каждый раз, когда другая сторона готова к подобному сотрудничеству и диалогу». Он считает, что Россия дала понять, что у нее нет желания идти в этом направлении.

Накануне на YouTube-канале российского МИДа был опубликован фрагмент интервью Лаврова. В нем министр заявил о готовности России к прекращению отношений с ЕС в случае новых санкций. При этом глава МИД напомнил о крылатом выражении «хочешь мира — готовься к войне», пояснив, что Россия не желает оказаться отрезанной от всего мира, но должна быть к этому готова.