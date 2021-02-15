Лавров заявил о разрушении Евросоюзом всех механизмов сотрудничества

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 февраля
USD ЦБ: 73,31 (-0,63) Инвестиции, 13:06
Курс евро на 16 февраля
EUR ЦБ: 88,98 (-0,63) Инвестиции, 13:06
Independent Media объявила о перезапуске журнала Men's Health в России Технологии и медиа, 16:04 Чубайс пояснил роль Кудрина при получении кредита МВФ на $24 млрд Политика, 15:53 В Москве на Лубянском проезде обрушились строительные леса. Видео Общество, 15:53 Единоросс предложил исключить «абсурдную» норму о митингах из КоАП Политика, 15:49 Копить или тратить: от чего зависит выбор жизненной стратегии РБК и Сбер, 15:46 Ростовский ФСИН проверит причастность сотрудника к смерти заключенного Общество, 15:44 Врачи оценили совет Комаровского вакцинироваться переболевшим COVID-19 Общество, 15:39 ВТБ раскрыл размер долга футбольного «Динамо» Спорт, 15:37 Глава Башкирии заявил о «провокациях» из-за объединения двух вузов Общество, 15:36 В Москве полиция задержала прыгнувшего от патрульных в реку мужчину Общество, 15:35 Лавров заявил о разрушении Евросоюзом всех механизмов сотрудничества Политика, 15:33 Матч теннисного турнира в Мельбурне прервали из-за нашествия чаек. Видео Спорт, 15:30 Экипаж SSJ100 решил вернутьcя в Москву из-за сработавшего датчика Общество, 15:29 Памятник Аленке продали на аукционе за ₽2,6 млн Общество, 15:23
Политика ,  
0 

Лавров заявил о разрушении Евросоюзом всех механизмов сотрудничества

Россия не уйдет из Европы, но отношения развивать будет не с Брюсселем, а с отдельными странами Евросоюза, так как все механизмы сотрудничества с ЕС разрушены, заявил глава российского МИД Сергей Лавров
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: МИД России / Global Look Press)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прояснил свое высказывание о возможном разрыве отношений Москвы и Евросоюза. «Не надо путать Евросоюз с Европой. Мы никуда из Европы не уходим. У нас в Европе много друзей, много единомышленников. Мы с ними будем продолжать развивать взаимовыгодные отношения», — сказал Лавров в понедельник, на пресс-конференции в Санкт-Петербурге по итогам переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто (трансляция велась на сайте МИД). Отношения же с Европейским союзом как организацией были разрушены еще в 2014 году, по инициативе Брюсселя, сказал Лавров.

«В принципе любому мало-мальски интересующемуся ситуацией в Европе человеку известно, что разрыв давно происходит, отношения последовательно разрывает Европейский союз. Таким своего рода поворотным пунктом стал 2014 год, когда на Украине случился госпереворот и Евросоюз показал по большому счету беспомощность в отношении той договоренности, что была достигнута властью и оппозицией», — напомнил министр давнюю претензию российской стороны к партнерам из ЕС.

Лавров заявил о готовности к разрыву отношений с ЕС из-за новых санкций
Политика
Сергей Лавров

«Именно тогда состоялось по-настоящему унижение Евросоюза», — заявил Лавров. После этого «ЕС разрушил все без исключения механизмы», сказал министр. В частности, были заморожены регулярные саммиты на высшем уровне, встречи членов российского правительства с еврокомиссарами и председателем Еврокомиссии, более 20 секторальных диалогов, ежегодные встречи российского министра иностранных дел с высоким представителем Евросоюза по иностранным делам. «Все это разрушено, и не нами», — резюмировал Лавров. Сохранились только спорадические контакты, среди которых обсуждение международных вопросов, например, ситуации в Сирии или вокруг иранской ядерной программы, или поставок российских углеводородов. В этих условиях Москва обязана быть готовой к любому развитию отношений, а выбор вектора развития за Европейским союзом, сказал Лавров.

Финский министр не оставил слова коллеги без комментария. Он заметил, что в 2014 году Евросоюз поддержал народ Украины в его стремлении к демократии и верховенству закона. «Поводом для санкций послужила аннексия Крыма и поддержка сепаратистов на востоке Украине», — заявил он позицию 27 стран ЕС. Тяжело было воспринято Брюсселем и решение российской стороны выслать трех дипломатов стран — членов ЕС во время визита высокого представителя ЕС по иностранных делам Жозепа Борреля (он прошел с 4 по 6 февраля).

Напомнил Хаависто и о сохраняющихся связях между Россией и ЕС: Евросоюз является крупнейшим торгово экономическим партнером России, тысячи российских студентов учатся в университетах на территории Евросоюза,.европейские предприятия и компании трудоустраивают тысячи российских граждан. «Поэтому я считаю очень важным, чтобы мы нашли решения, которые бы обеспечивали диалог и обмен мнениями», — сказал Хаависто.

Песков заявил об искажении слов Лаврова о разрыве отношений с ЕС
Политика
Дмитрий Песков

Читайте на РБК Pro
Глава Mail.ru Дмитрий Гришин: «Общага Бауманки — как Кремниевая долина» Антипотребление: почему люди покупают меньше и как на это отвечают бренды РБК Pro: Microsoft в стиле «рок». Как менялся логотип знаменитого бренда Новые налоги: сколько потеряют вкладчики и инвесторы

Российский министр в ответ на это заметил, что развитие связей происходит независимо от отношения ЕС, а «происходящие от случая к случаю встречи еще не обязательно означают отношения». Гражданам, убежден российский министр, нужны не оценки, а экономические отношения.

Дискуссия об отношениях России и Европейского союза активизировалась во время визита в Москву представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля. С тех пор российский министр не раз говорил о кризисе в отношениях. 22 февраля в Брюсселе главы МИД 27 стран ЕС обсудят отношения с Россией, в марте состоится дискуссия глав государств на эту же тему. 

Автор
Полина Химшиашвили
Сергей Лавров Евросоюз Алексей Навальный разрыв
Материалы по теме
В ЕС приняли к сведению слова Лаврова о сценарии разрыва отношений
Политика
В Берлине назвали непонятными слова Лаврова о разрыве отношений с ЕС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter