Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Лавров отметил готовность Москвы к контактам с Уиткоффом и Кушнером

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Российская сторона готова к контактам со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, сообщил глава МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Мы открыты к контактам с господином Уиткоффом, господином Кушнером», — сказал министр на пресс-конференции, отметив, что президент Владимир Путин уже встречался с Уиткоффом и что Москва отнесется с пониманием к новой встрече при заинтересованности США.

«Я уверен, что если они проявят такой интерес, то интерес этот будет встречен с пониманием», — подчеркнул Лавров.

Axios узнал, что Дмитриев встретился в Париже с Уиткоффом и Кушнером
Политика
Джаред Кушнер&nbsp;и&nbsp;Стив Уиткофф

Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву в ближайшее время для встречи с Путиным, сообщили источники Bloomberg. Дата визита пока не согласована и может сдвинуться из-за протестов в Иране.

Как передает агентство, на встрече планируется обсудить проекты мирного урегулирования между Россией и Украиной, гарантии безопасности для Киева и восстановление страны после конфликта. Ранее Уиткофф и Кушнер уже встречались с российским лидером в начале декабря, тогда компромисса по территориальному вопросу достигнуть не удалось.

В последние дни американская и украинская стороны высоко оценивают прогресс в переговорах. Кремль в декабре сообщал, что продолжает анализировать, насколько предложения Киева «соответствуют духу» соглашений, достигнутых в Анкоридже.

Плугина Ирина
Сергей Лавров Стив Уиткофф Кушнер переговоры Россия США
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен, политик
10 января 1981 года
