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Война санкций ,  
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Финляндия решила ограничить экспорт гражданских боеприпасов из-за России

Финское МВД разработало закон об ограничении экспорта боеприпасов из-за России
Сюжет
Война санкций
Финское МВД разработало законопроект, согласно которому вводится требование получать лицензию на экспорт гражданских боеприпасов, чтобы в соответствии с санкциями ЕС предотвратить попадание их компонентов в Россию
Фото: Ethan Miller / Getty Images
Фото: Ethan Miller / Getty Images

МВД Финляндии разработало законопроект, предусматривающий требование о получении лицензий на экспорт используемых в гражданских целях боеприпасов в Россию. В сообщении на сайте ведомства говорится, что цель инициативы — не допустить экспорт компонентов боеприпасов в Россию в соответствии с санкциями Евросоюза.

Финское МВД отмечает, что в 2014 году Евросоюз запретил продажу, поставки, передачу или экспорт оружия и связанных с ним материальных средств в Россию. Летом прошлого года Совет ЕС принял поправку к регламенту с новыми мерами. чтобы предотвратить обход введенных против Москвы санкций.

«Кроме того, в рамках проекта будет расследовано лицензирование оборудования, сопоставимого с боеприпасами, и подготовлены необходимые положения в отсутствие регулирования ЕС», — сказано в публикации.

Принять закон планируется до конца текущего года.

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В 12-м пакете санкций ЕС против России, принятом в декабре, Евросоюз обязал экспортеров европейских товаров в контрактах на поставку определенных чувствительных продуктов в третьи страны, не относящиеся к «партнерским», прописывать условие, запрещающее реэкспорт в Россию или в другую страну для использования в России.

Такая оговорка должна быть введена в новые экспортные контракты к 20 марта 2024 года. Ее не нужно вводить, если договор предполагает экспорт в «страны-партнеры». К таким относятся США, Великобритания, Япония, Южная Корея, Австралия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария.

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Товары, на которые распространяется новое условие, запрещены Евросоюзом к поставке в Россию и включают в том числе боевое стрелковое оружие, товары двойного назначения и «продвинутые технологические товары, использующиеся в российских оружейных системах», которые применяются в местах боевых действий на Украине (микросхемы, танталовые конденсаторы, видеопереговорные устройства, диоды, транзисторы, шариковые подшипники, некоторые части самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов и т.д.), говорится в регламенте.

Москва считает вводимые против нее санкции нелегитимными.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
ограничение поставок боеприпасы Финляндия лицензия Евросоюз санкции
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