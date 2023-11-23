Санкции против СПБ Биржи затруднили разблокировку активов по лицензиям ЕС

Наличие в цепочке СПБ Биржи или ее структур усложняет разблокировку замороженных активов даже при наличии лицензии регуляторов ЕС. Пока такие случаи единичны, но в будущем их число может вырасти, предупреждают санкционные юристы

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Наличие структур попавшей под американские санкции СПБ Биржи в цепочке учета ценных бумаг привело к усложнению исполнения лицензий на разблокировку активов, которые ранее получили инвесторы, рассказали РБК два источника на финансовом рынке. Санкционные юристы также подтвердили, что наличие в цепочке перевода активов (именно перевод в другой депозитарий подразумевается под разблокировкой по лицензии) лиц, связанных с СПБ Биржей, может привести к отказу зарубежных контрагентов исполнять условия лицензии.

За лицензиями на разблокировку ранее обратились некоторые состоятельные российские инвесторы (речь об индивидуальных лицензиях) и российские профессиональные участники, представляющие интересы своих клиентов (речь идет о коллективных лицензиях на группу инвесторов). Индивидуальную лицензию получить проще, чем коллективную, практически все успешные кейсы связаны с инвесторами, у которых кроме российского гражданства есть ВНЖ (вид на жительство) в одной из стран Евросоюза. Но таких случаев — лишь несколько десятков при тысячах заявлений, оценивали юристы.

Почему разблокировка активов может зайти на новый круг

Инвестор, ранее получивший лицензию на разблокировку иностранных активов, столкнулся с тем, что не может воспользоваться ею для перевода ценных бумаг из-за участия СПБ Биржи в цепочке, рассказал один из источников.

«После введения санкций в отношении СПБ Биржи гарант (иностранная компания-оператор, которая участвует в разблокировке активов. — РБК) отказался от исполнения лицензий», — говорит собеседник РБК.

Другой источник рассказал, что вынужден был временно отказаться от перевода активов своего доверителя по ранее полученной лицензии, из-за того что операции предполагалось проводить при участии одной из структур, которую зарубежные контрагенты могли бы связать с СПБ Биржей. Чтобы не допустить повторной блокировки активов, было принято решение искать новых контрагентов для проведения разблокировки, отметил он.

Пока случаи возникновения трудностей при разблокировке активов по лицензии из-за санкций в отношении СПБ Биржи единичны, но юристы не исключают, что их число может увеличиться. Тем более что Euroclear и до введения санкций США в отношении СПБ Биржи имел тенденцию ссылаться на санкции США и требовать от клиентов с лицензиями еще и получения согласования от американских регуляторов, говорит старший партнер VERBA Legal Татьяна Невеева. Случаи повторной блокировки активов клиентов, которые получили лицензии, со стороны американских банков-корреспондентов уже были, добавляет соруководитель практики санкционного права и комплаенса коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова.

РБК направил запросы в СПБ Биржу и Банк России.

Стоит ли опасаться массовой приостановки выданных лицензий

Почти все опрошенные РБК юристы видят риски для уже выданных лицензий на разблокировку после введения санкций в отношении СПБ Биржи, даже несмотря на то что европейские контрагенты не обязаны соблюдать санкции США и в целом могут как-либо взаимодействовать с площадкой.

Лица, не зарегистрированные в США и не подпадающие напрямую под регулирование этой страны, могут добровольно следовать американским санкциям, чтобы самим не попасть под них, объясняет Винокурова. «Этот феномен вторичных санкций является действительно мощным инструментом и фактически делает американские санкции экстерриториальными», — указывает она. Кроме того, если речь идет о разблокировке активов, номинированных в долларах США, она в любом случае попадет в поле зрения американского регулятора, добавляет Винокурова.

Еще до введения санкций в отношении СПБ Биржи было много случаев повторной блокировки активов, на перевод которых получена лицензия, если в цепочку вступал американский банк-корреспондент, и повторная разблокировка в таких случаях сложна и трудозатратна, продолжает Винокурова. «Американской стороне необходимы неопровержимые доказательства того, что платеж осуществлен не в пользу и не от подсанкционного лица. В подавляющем большинстве случаев для разблокировки действительно требуется получение лицензии от OFAC. Процесс ее получения может занять до двух лет», — говорит эксперт.

Как работает СПБ Биржа после введения санкций Площадка попала под блокирующие американские санкции 2 ноября 2023 года. После этого все торги на бирже были остановлены. Спустя несколько дней площадка запустила торги только российскими бумагами. Торги иностранными бумагами, а также иностранной валютой приостановлены до сих пор. Клиенты не имеют к ним доступа. Санкции также привели к заморозке расчетов по сделкам, проведенным 1 и 2 ноября, накануне введения ограничений. СПБ Бирже удалось завершить расчеты по этим сделкам только к 21 ноября. Что касается иностранных активов инвесторов, которые ранее были куплены на бирже и оказались заблокированы, то площадка «совместно с юридическими консультантами работает над реализацией нескольких сценариев разблокировки». Вместе с введением санкций Минфин США выпустил генеральную лицензию для завершения взаимоотношений с биржей. Но пока непонятно, позволит ли она разблокировать активы российских инвесторов.

Об уже имевшихся сложностях с разблокировкой бумаг американских эмитентов известно и Невеевой. «Юристы Euroclear выявляют так называемый US nexus (связь с США. — РБК) в пакете бумаг, например если бумаги выпущены американскими эмитентами, и пытаются настаивать на получении лицензий OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США) и/или OFSI (Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании). Пока мы стараемся решить ситуацию путем переговоров, но очевидно, что введение санкций против СПБ Биржи добавит трудностей с исполнением лицензий», — резюмирует эксперт.

Для самой СПБ Биржи Минфин США выдал лицензию на завершение отношений с ней американскими контрагентами, она действует до 31 января 2024 года. Эта же лицензия должна распространяться на подконтрольные бирже структуры, отмечает старший юрист Tomashevskaya & Partners Михаил Жужжалов. Но как включение в санкционные списки, так и предоставление лицензий никак не скоординировано между недружественными странами, указывает эксперт.

Партнер практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Сергей Гландин не согласен с пессимистичными прогнозами коллег. Он считает, что если лицензия на разблокировку выдана до 31 января 2024 года (до окончания действия лицензии США, выданной СПБ Бирже), то «проблем с ее исполнением из-за новых санкций быть не должно». Проблемы могут возникнуть в случае обращения за лицензией в Бельгию (там зарегистрирован Euroclear. — РБК) уже после этого дедлайна, считает эксперт.