11-й санкционный пакет ЕС. Что важно знать

ЕС принял 11-й пакет санкций, его основная цель — помешать России обходить уже введенные ограничения. Под запретом могут оказаться поставки товаров в третьи страны, а танкеры, нарушающие ценовой потолок, не пустят в порты Европы

Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images

Евросоюз в пятницу, 23 июня, принял 11-й пакет санкций, направленный на усиление уже существующих ограничений и пресечение их обхода, говорится на сайте Европейского совета. «Борясь с обходом санкций, мы усилим давление на Россию, еще больше лишив ее ресурсов, в которых она так отчаянно нуждается, чтобы пытаться вести незаконную войну против Украины», — подчеркнул глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Считаем такие действия ЕС нелегитимными, подрывающими международно-правовые прерогативы СБ [Совета безопасности] ООН», — заявили в российском МИДе. В ответ на введение 11-го пакета санкций Россия расширяет список представителей ЕС и структур стран-членов, которым запрещается въезд на российскую территорию,

В пресс-службе правительства перенаправили запрос РБК в Минэкономразвития. В Минэкономразвития, Минфине, Минпромторге, Минэнерго и ФТС не ответили на вопросы РБК.

Новый инструмент в борьбе с обходом санкций

Совет ЕС фактически предоставил себе полномочия вводить вторичные санкции, то есть санкции в отношении неевропейских компаний, помогающих обходить существующие торговые эмбарго против России. Кроме того, впервые Евросоюз дал себе право ограничивать торговлю с третьими странами, при посредничестве которых подсанкционные европейские товары систематически попадают в Россию.

«11-й пакет представляет собой существенную веху в санкционных усилиях ЕС, поскольку он позволяет странам — членам союза, на условиях единогласия и в качестве исключительной меры, наказывать третьи страны, помогающие России обходить торговые ограничения», — говорится в комментарии брюссельской юрфирмы Acquis, поступившем в РБК.

Утвержденная Советом ЕС процедура задействования ограничений в отношении третьих стран будет такой:

Евросоюз через «дипломатическое взаимодействие» и усиленное техническое содействие третьим странам, которые в принципе реэкспортируют товары в Россию, будет стараться решить проблему перенаправления запрещенных товаров;

Если данные усилия не будут приносить «ожидаемых результатов», ЕС будет вправе применить индивидуальные ограничения в отношении компаний, организаций или физлиц из третьих стран, которые помогают России получать подсанкционные европейские товары (это могут быть финансовые санкции, включая заморозку активов, а в отношении лиц — также визовые запреты);

После введения подобных адресных мер ЕС должен будет вновь вступить в «конструктивный диалог» с властями затронутой страны, чтобы предотвратить дальнейшие нарушения санкционного режима против России через территорию этой страны;

Наконец, если и данный подход не приведет к прекращению обхода торговых санкций через структуры из определенной страны, ЕС будет вправе в качестве «крайней меры» ограничить поставку в данную страну товаров и технологий двойного назначения или товаров, которые могут способствовать совершенствованию военного, технологического или промышленного потенциала России или развитию российского сектора обороны и безопасности (круг таких товаров определен санкционными перечнями ЕС).

Если Совет ЕС все-таки решит прибегнуть к «крайней мере», в отдельном приложении к санкционному регламенту будут прописаны конкретные товарные позиции из числа уже запрещенных к экспорту в Россию, которые не могут быть экспортированы в конкретную третью страну.

Еврокомиссия в ответах на вопросы об 11-м санкционном пакете утверждает, что ЕС «не собирается вводить санкции против третьих стран или их правительств». «Перечень товаров и технологий, затронутых данной мерой [по запрещению поставок в третью страну], будет задействован только в том случае, если никакое другое решение не будет найдено. Это подразумевает тесные взаимодействие и диалог с каждой из затронутых третьих стран», — указывает Еврокомиссия.

Она добавляет, что несмотря на возможность адресных санкций в отношении «иностранных операторов», Брюссель «не просит операторов вне европейской юрисдикции соблюдать санкции Евросоюза».

ЕС ранее указывал, что некоторые соседние с Россией страны ощутили потребность в продукции, поставки которой в Россию сократились из-за санкций. «Мы наблюдаем массовое сокращение торговых потоков из ЕС в Россию и необычные всплески торговли с другими третьими странами, особенно с теми, которые находятся в непосредственной близости от России», — говорил спецпосланник ЕС по санкционной политике Дэвид О'Салливан.

Согласно европейской внешнеторговой статистике, после начала боевых действий на Украине и ввода санкций, с конца весны — начала лета 2022 года, ряд стран СНГ, включая участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС, помимо России входит Казахстан, Киргизия, Армения и Белоруссия) заметно нарастили импорт промышленных товаров из Евросоюза. Но при этом в январе-апреле поставки уже снизились по сравнению с показателями конца прошлого года.

«Обращает на себя внимание продолжающийся бум импорта в Республике Казахстан (4 месяца 2023 года), который в свою очередь, находит зеркальное отражение в экспорте товаров в Россию и не согласуется с параметрами внутреннего потребления в стране», — писали недавно аналитики казахстанского брокера Halyk Finance (их записка есть у РБК).

«Большая часть ненефтяного импорта [в Киргизию] может отражать реэкспорт в Россию», — утверждал Международный валютный фонд (МВФ) в феврале 2023 года.

За январь-апрель 2023 года ввоз из ЕС в Россию оборудования, электрооборудования, транспортных средств, аппаратов и инструментов в Россию сократился до €3,72 млрд — по сравнению с €7,68 млрд за четыре месяца 2022 года и €12,82 млрд за первые четыре месяца «досанкционного» 2021 года.

Новые критерии для индивидуальных санкций

Евросоюз в очередной раз расширил критерии для введения новых индивидуальных санкций. В частности, введен новый критерий, касающийся российских IT-компаний, обладающих криптографической лицензией ФСБ. «Такими лицензиями обладают множество российских компаний, в том числе большинство банков», — заметил партнер юрфирмы Acquis, специалист по санкциям Юрий Шумилов.

Помимо этого, критерий, который предусматривал возможность введения санкций за участие в обходе существующих ограничений дополнен: теперь под него могут подпадать лица (в том числе из третьих стран), которые «существенно затрудняют» эффективность санкционных ограничений против России. В качестве примеров Совет ЕС приводит закупку компаниями из третьих стран запрещенных к поставке в Россию товаров, которые далее поступают в Россию, создание компаний для целей поставки таких товаров в Россию, существенное увеличение оборотов компаний из третьих стран, задействованных в таких поставках, а также «вовлечение российских лиц на любой стадии».

«В отсутствие ясности о том, как будет интерпретироваться «существенное затруднение эффективности» режима санкций, нужно будет следить за тем, как будет складываться практика Совета по санкционированию лиц по данному критерию. В данном пакете только одна компания была включена по данному критерию — это ЗАО СПС», — говорит Шумилов.

Самые чувствительные меры

И ЕС, и США в 2023 году взяли курс на контроль за исполнением ограничительных мер, которые были приняты в 2022 году, говорит директор центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель. «11-й пакет — это пакет, направленный не только на Россию, но и на другие страны, которые с Россией сотрудничают. Он будет минимизировать риски обхода санкций через третьи страны», — указывает эксперт. Он считает, что теперь обходить санкции будет сложней и это приведет к удорожанию импорта, а в некоторых случаях — к полной невозможности поставки отдельных товарных позиций.

Среди мер, принятых Евросоюзом 23 июня, Кнобель выделил ужесточение запрета на импорт из России железа и стали. «Сам запрет был достаточно давно введен, но в 11-м пакете импортеры европейские будут обязаны предоставлять в соответствующие ведомства информацию о том, что товары не были импортированы из России», — отмечает он (речь идет о требовании к европейским импортерам предоставлять доказательства того, что продукция, переработанная в третьих странах и ввозимая в ЕС, не содержит в качестве сырья российские черные металлы. — РБК).

«Наиболее чувствительная мера — риск целевого запрета на экспорт определенных товаров или технологий в третьи страны, содействующие России в обходе санкций, — говорит ведущий эксперт ЦМАКП Андрей Гнидченко. — Если раньше вторичные санкции применялись к конкретным юридическим и физическим лицам в третьих странах, то теперь возможен запрет на экспорт отдельных товаров и технологий в эти страны, что названо в документе «крайней мерой». По его мнению, это серьезный риск для стран-партнеров России, который, однако, смягчается сложностью процедуры применения таких ограничений.

Теперь России необходимо учитывать риск возможного отказа от сотрудничества в отдельных сферах со стороны государств, которым придется выбирать — продолжать сотрудничество с Москвой или полностью выполнять санкции ЕС, предупреждает Гнидченко. По его мнению, новые ограничения не должны сказаться на обороте торговли, так как будут касаться точечных запретов по чувствительным товарам и технологиям.

Запрет на транзит товаров через Россию и ограничения в портах

В целях дальнейшей минимизации риска обхода санкций 11-й пакет запрещает транзит через территорию России большего количества товаров и технологий, которые могут способствовать развитию военно-технического комплекса России, а также товаров и технологий, пригодных для использования в авиационной или космической промышленности, экспортируемых из ЕС в третьи страны.

Европейские власти также распространили запрет на перевозку грузов в ЕС автомобильным транспортом, введенный еще в апреле 2022 года, на прицепы и полуприцепы, зарегистрированные в России, в том числе при перевозке грузовыми автомобилями, зарегистрированными за пределами России.

Кроме того, Евросоюз с 24 июля запретил заходы в свои порты и шлюзы любым судам, осуществляющим перевалку с судна на судно (ship-to-ship), если компетентные органы европейской страны имеют разумные основания подозревать, что такие суда нарушают запреты на импорт в ЕС российской сырой нефти и нефтепродуктов морским путем, которые вступили в силу 5 декабря 2022 года и 5 февраля 2023 года соответственно, либо везут в третьи страны российскую нефть или нефтепродукты, закупленные по цене, превышающей установленные ценовые потолки (для нефти — $60 за баррель, для нефтепродуктов — $45 или 100 за барр.). Такое решение принято в связи с «резким» ростом числа случаев незаконной транспортировки российской нефти и нефтепродуктов, указывает ЕС.

Компетентные органы также должны запрещать доступ в порты, если судно не уведомит о любой операции ship-to-ship, происходящей в исключительной экономической зоне государства-члена ЕС или в пределах 12 морских миль от исходной линии его побережья, по крайней мере за 48 часов до осуществления такой операции.

Запрет на заходы в порты и шлюзы также будет вводиться, если судно при перевозке нефти или нефтепродуктов выключает транспондеры AIS, по которым можно определить его местоположение, или манипулирует показаниями данной системы.

Для целей отслеживания этих запретов власти должны использовать в дополнение к любой национальной системе интегрированную морскую информацию, доступную на платформе SafeSeaNet. Но из этого правила есть исключение — запрет не применяется в случае аварии, по соображениям безопасности или спасения жизни на море. Власти также могут разрешить доступ в порты ЕС, если сочтут, что он необходим в гуманитарных целях.

«Сейчас подобные заходы [судов с нефтью и нефтепродуктами российского происхождения] в европейские порты осуществляются редко. В основном, осуществляется рейдовая перевалка. А о нарушении ценового потолка можно судить только по косвенным признакам», — отмечает гендиректор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. «Санкции несколько осложнят логистику для тех компаний, которые перевозят российские нефть и нефтепродукты, но существенных, концептуальных изменений мы не ожидаем», — говорит он.

Прекращение поставок нефти по северной ветке трубопровода «Дружба»

В конце 2022 года, когда вводилось эмбарго на поставки российской нефти в Европу, было сделано исключение для продолжения экспорта по трубопроводу «Дружба». Новый пакет санкций вводит запрет на поставки по северной ветке этой трубы. Этот маршрут проходит по территории Белоруссии и предназначен для поставок нефти в Польшу, Германию, Латвию и Литву. На этой неделе циркулировали слухи, что под санкции попадет и южная ветка «Дружбы», по которой нефть поставляется через Украину в Чехию, Словакию и Венгрию, но в итоге это не подтвердилось.

«Ограничение властями ЕС импорта российской нефти в Германию по северной ветке нефтепровода «Дружба» не повлияет на физический объем российского экспорта, так как Германия и Польша уже с начала 2023 года сами отказались от закупок нефти из России, и ФРГ сейчас получает по трубопроводу лишь небольшой объем казахской нефти», — отмечают в отчете аналитики инвестбанка «Синара» Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев. Снижение поставок нефти по «Дружбе» в начале 2023 года компенсировал рост морского импорта из России, напоминают они. Даже если южная ветка «Дружбы» попадет под санкции, текущие поставки в размере 0,26 млн баррелей в сутки будут перенаправлены в западные российские порты, что не окажет негативного влияния ни на «Транснефть», ни на российские нефтяные компании в целом, отмечают эксперты.

После начала спецоперации на Украине российские власти закрыли статистику об экспорте большинства товаров. Но вице-премьер Александр Новак в мае 2023 года рассказывал, комментируя публикацию Bloomberg, что «отдельные журналисты», которые со ссылкой на данные мониторинга морских отгрузок говорят о росте экспорта российской нефти, не учитывают сокращение трубопроводных поставок в ЕС более чем на 2/3 — это сокращение «было лишь частично компенсировано морским экспортом».

Государства — члены ЕС должны принять все необходимые меры для обеспечения альтернативных закупок нефти, чтобы импорт из России был поставлен под запрет как можно скорее, говорится в Официальном журнале ЕС. «В соответствии с этой целью временное исключение, предоставленное Германии и Польше в отношении поставок сырой нефти по трубопроводу из России через северную нитку нефтепровода «Дружба», должно прекратиться», — написано в документе. Ввоз нефти из Казахстана или другой третьей страны, которая проходит транзитом через территорию России по нефтепроводу «Дружба» по-прежнему разрешен.

Новые персональные санкции

Совет ЕС объявил, что в санкционные списки добавлены 87 организаций, которые, по данным Брюсселя, поддерживают российский военно-промышленный комплекс. Речь идет об организациях из Китая, Узбекистана, ОАЭ, Сирии и Армении.

В черные списки попали также более 100 физических и юридических лиц, включая высшие военные чины, которые «принимают непосредственное участие» в боевых действиях на Украине, бизнесменов, журналистов и российские IТ-компании, а также банки, работающие на территориях новых регионов России, которые Брюссель считает оккупированными. Так, в 11-й санкционный пакет попали начальник Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил России генерал-полковник Александр Лапин, политолог Сергей Караганов (13 июня опубликовал статью под заголовком «Применение ядерного оружия может уберечь человечество от глобальной катастрофы»), пресс-секретарь «Роснефти» и тележурналист Михаил Леонтьев, а также губернатор Камчатского края Владимир Солодов и гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих.



«Я давно считаю себя внесенным во все списки, и никакой деятельности, связанной с ЕС не веду и вести не планирую», — заявил РБК Солодов. «Удивлен медлительностью европейцев в этом вопросе. Больше года ГТЛК находится под блокирующими санкциями ЕС, США и Великобритании, — указал Дитрих. — Мы сконцентрированы на создании максимально комфортных условий для наших российских клиентов».

Другие меры из пакета

Евросоюз расширил эмбарго на поставки определенных товаров и технологий в Россию запретом на передачу или лицензирование прав на интеллектуальную собственность и коммерческой тайны, относящихся к таким товарам и технологиям. Это сделано, чтобы предотвратить «простую сборку подсанкционных товаров за пределами ЕС», отмечает Еврокомиссия.

«Вопреки надеждам частных инвесторов, сроки для обращения за разрешениями на разблокировку ценных бумаг, застрявших в системе Euroclear, продлены не были», — указывает Шумилов. Однако появилось новое послабление для европейских держателей депозитарных расписок на российские акции: у них появилась возможность до 25 сентября обратиться за разрешением на получение средств от расконвертации этих депозитарных расписок и продажи российских расконвертированных бумаг в России. «Вместе с тем возможная сложность, с которой придется столкнуться таким инвесторам при получении своих средств, — это необходимость зачисления средств от продажи бумаги в России на счета типа «С», — рассуждает юрист.

Совет ЕС также дал возможность подсанкционным лицам и компаниям обратиться за разрешением на передачу своих активов в обособленные европейские структуры, которые при соблюдении определенных условий не будут считаться санкционированными. «Это важное дополнение сделано в развитие недавних разъяснений, опубликованных Еврокомиссией, впервые упомянувших саму возможность создания таких обособленных структур в контексте производителей удобрений», — указывает Шумилов.