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Война санкций ,  
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ЕС ввел во внешнюю торговлю правило No Russia

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Война санкций
Евросоюз в 12-м пакете санкций против России ввел для экспортеров обязательное контрактное условие, не допускающее реэкспорт чувствительных товаров в Россию из других стран. Ранее такие оговорки носили рекомендательный характер
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Совет ЕС обязал экспортеров европейских товаров в контрактах на поставку определенных чувствительных продуктов в третьи страны, не относящиеся к «партнерским», прописывать условие, запрещающее реэкспорт в Россию или в другую страну для использования в России. Новая статья введена в санкционный регламент ЕС 833/2014, определяющий секторальные санкции в отношении России.

Такая оговорка должна быть введена в новые экспортные контракты к 20 марта 2024 года. Если контракт заключен до 19 декабря 2023-го, то запрещающая реэкспорт оговорка должна быть добавлена в него к 20 декабря 2024 года либо раньше, если контракт истекает до этого срока и продлевается.

Оговорку не нужно вводить, если договор предполагает экспорт в «страны-партнеры». К таким относятся США, Великобритания, Япония, Южная Корея, Австралия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария.

Товары, на которые распространяется новое условие, запрещены Евросоюзом к поставке в Россию и включают:

  • товары двойного назначения и «продвинутые технологические товары, использующиеся в российских оружейных системах», которые применяются в местах боевых действий на Украине (микросхемы, танталовые конденсаторы, видеопереговорные устройства, диоды, транзисторы, шариковые подшипники, некоторые части самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов и т.д.), говорится в регламенте;
  • определенные авиационные товары (например, шины для использования на воздушных судах, антенные отражатели, накладки тормозных колодок);
  • авиационное топливо;
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12-й пакет санкций ЕС против России. Что важно знать
Экономика
Фото:Ian Forsyth / Getty Images

Партнер брюссельской юрфирмы Acquis, специалист по санкциям Юрий Шумилов считает в краткосрочной перспективе маловероятным распространение подобного механизма на более широкий список гражданских товаров. «В то же время в логике постепенного нарастания санкций нельзя исключать, что это на каком-то этапе произойдет», — добавил он.

Согласно поправкам в санкционный регламент, экспортеры должны обеспечить в соглашениях со своими контрагентами из третьих стран достаточные средства правовой защиты на случай нарушения оговорки о реэкспорте. Так, если экспортер узнает о таком нарушении, то обязан проинформировать об этом компетентные органы европейской страны, где он зарегистрирован или расположен.

На данный момент механизм контроля за исполнением оговорки о запрете реэкспорта не совсем понятен, отмечает Шумилов: регламент требует включать не только саму оговорку, но и адекватные санкции за ее нарушение. «В то же время не до конца понятен механизм обнаружения европейским поставщиком нарушения оговорки со стороны своего контрагента в стране-импортере», — говорит эксперт, указывая, что, вероятно, Еврокомиссия в скором времени выпустит материалы, разъясняющие эти практические аспекты.

В сентябре Еврокомиссия публиковала рекомендации для европейских операторов по процедурам due diligence в целях предотвращения обхода антироссийских санкций. В том числе компании ЕС должны соблюдать процедуры проверки, чтобы подсанкционные товары не оказались в России, говорилось там. В частности, предлагалось включать в контракты оговорку, запрещающую дальнейший реэкспорт подсанкционных товаров в Россию или Белоруссию, а возможно, и пункты, касающиеся проведения европейскими поставщиками последующих проверок, что товары действительно используются по назначению в стране, куда были законно поставлены.

«Если подсанкционный товар, экспортированный из ЕС в третью страну, реэкспортируется в Россию, компетентные органы могут расценить неспособность европейского экспортера провести надлежащие процедуры due diligence как нарушение законодательства ЕС о санкциях», — предупреждала Еврокомиссия.

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Теги
Иван Ткачёв Иван Ткачёв
Евросоюз санкции экспорт реэкспорт Россия
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