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Кремль выразил сожаление из-за отказа Аргентины вступить в БРИКС

Песков: отказ Аргентины от вступления в БРИКС вызывает сожаление
Отказ Аргентины от вступления в БРИКС вызывает сожаление, но это суверенное право Буэнос-Айреса и Москва уважает его, заявил Песков. Он добавил, что есть «большая очередь» стран, желающих присоединиться к коалиции
Фото: Gianluigi Guercia / File Photo / Reuters
Фото: Gianluigi Guercia / File Photo / Reuters

Решение Аргентины отказаться от вступления в БРИКС вызывает сожаление, но это суверенное право Буэнос-Айреса и Москва уважает его, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналистам.

«Аргентинцы выбрали себе руководство, и руководство посчитало нецелесообразным для них сейчас принимать участие в этом формате», — сказал он (цитата по ТАСС).

Песков добавил, что в то же время существует «достаточно большая» очередь стран, которые хотят ассоциироваться с БРИКС. «Это вызывает удовлетворение, и это значит, что многие страны считают, наоборот, траекторию на членство в БРИКС отвечающей национальным интересам», — отметил представитель Кремля.

Летом 2023 года шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал сообщил, что желание вступить в организацию выразили более 40 государств, 23 из которых подали официальные заявки. Глава МИД России Сергей Лавров в конце декабря говорил, что около 30 стран стремятся сблизиться и установить партнерские отношения с объединением.

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Сергей Лавров

Аргентина и еще пять стран получили приглашения в БРИКС на саммите организации летом прошлого года. Она должна была стать членом объединения с начала текущего года, однако отказалась от этого после прихода к власти нового президента Хавьера Милея. Он уведомил об этом лидеров стран БРИКС в конце 2023 года.

Бывший экономический советник Милея, а теперь глава аргентинского МИДа Диана Мондино говорила, что выгода от присоединения страны к БРИКС неясна, и объясняла отказ идеологическими причинами.

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Милей говорил о нежелании вести дела с Китаем и Бразилией, выражая в то же время большую заинтересованность в экономическом сближении с США и Израилем. «Я не собираюсь двигаться с коммунистами, потому что они не уважают основные параметры свободной торговли, свободы и демократии, это геополитика», — подчеркивал политик.

Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Евросоюз просил Аргентину отложить решение о вступлении в БРИКС. South China Morning Post передавала, что восприятие в ЕС и США БРИКС в качестве антизападного блока может усложнить Аргентине дальнейшее рефинансирование ее долга перед МВФ, так как Вашингтон имеет право вето в этом вопросе.

По мнению главы российского МИДа Сергея Лаврова, Буэнос-Айрес «взял тайм-аут на раздумья» относительно присоединения к союзу.

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