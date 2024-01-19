Кремль выразил сожаление из-за отказа Аргентины вступить в БРИКС
Решение Аргентины отказаться от вступления в БРИКС вызывает сожаление, но это суверенное право Буэнос-Айреса и Москва уважает его, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналистам.
«Аргентинцы выбрали себе руководство, и руководство посчитало нецелесообразным для них сейчас принимать участие в этом формате», — сказал он (цитата по ТАСС).
Песков добавил, что в то же время существует «достаточно большая» очередь стран, которые хотят ассоциироваться с БРИКС. «Это вызывает удовлетворение, и это значит, что многие страны считают, наоборот, траекторию на членство в БРИКС отвечающей национальным интересам», — отметил представитель Кремля.
Летом 2023 года шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал сообщил, что желание вступить в организацию выразили более 40 государств, 23 из которых подали официальные заявки. Глава МИД России Сергей Лавров в конце декабря говорил, что около 30 стран стремятся сблизиться и установить партнерские отношения с объединением.
Аргентина и еще пять стран получили приглашения в БРИКС на саммите организации летом прошлого года. Она должна была стать членом объединения с начала текущего года, однако отказалась от этого после прихода к власти нового президента Хавьера Милея. Он уведомил об этом лидеров стран БРИКС в конце 2023 года.
Бывший экономический советник Милея, а теперь глава аргентинского МИДа Диана Мондино говорила, что выгода от присоединения страны к БРИКС неясна, и объясняла отказ идеологическими причинами.
Милей говорил о нежелании вести дела с Китаем и Бразилией, выражая в то же время большую заинтересованность в экономическом сближении с США и Израилем. «Я не собираюсь двигаться с коммунистами, потому что они не уважают основные параметры свободной торговли, свободы и демократии, это геополитика», — подчеркивал политик.
Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Евросоюз просил Аргентину отложить решение о вступлении в БРИКС. South China Morning Post передавала, что восприятие в ЕС и США БРИКС в качестве антизападного блока может усложнить Аргентине дальнейшее рефинансирование ее долга перед МВФ, так как Вашингтон имеет право вето в этом вопросе.
По мнению главы российского МИДа Сергея Лаврова, Буэнос-Айрес «взял тайм-аут на раздумья» относительно присоединения к союзу.
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