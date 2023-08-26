Почему Аргентина может не воспользоваться приглашением в БРИКС

Кандидаты в президенты Аргентины раскритиковали вступление страны в БРИКС и заявили о готовности пересмотреть это решение. Но эксперты уверены, что экономические выгоды окажутся важнее политических рисков «антизападного блока»

Вид на Буэнос-Айрес (Фото: Jeremy Graham / Global Look Press)

Почему Аргентина может отозвать заявку в БРИКС

Саммит БРИКС в Йоханнесбурге должен стать новой вехой в его развитии: лидеры пяти государств договорились о приглашении в него сразу шести стран — Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии, и, если они присоединятся к объединению, это станет крупнейшим расширением БРИКС с момента его создания в 2006 году. Однако к моменту формального расширения, запланированному на 1 января 2024 года, число новых членов может скорректироваться в сторону уменьшения. Дело в том, что вступление Аргентины в БРИКС инициировал действующий президент страны Альберто Фернандес, но 22 октября в стране пройдут президентские выборы, после которых он покинет свой пост.

Фернандес не выставлял свою кандидатуру на переизбрание. Наиболее вероятные его преемники — либертарианец Хавьер Милей, набравший 31% голосов на праймериз в середине августа, и кандидат от правых партий Патрисия Буллрич, получившая 28%. Оба кандидата негативно настроены по отношению к БРИКС и могут отозвать заявку до присоединения Аргентины к объединению, отмечает Buenos Aires Times. Ожидается, что новое правительство примет присягу в декабре 2023 года, а значит, у любого из победителей будет достаточно времени, чтобы пересмотреть планы Фернандеса.

В четверг Милей и Буллрич присутствовали на бизнес-мероприятии в Буэнос-Айресе, где фактически подтвердили негативное отношение к БРИКС. «Аргентина под нашим руководством не будет входить в БРИКС», — заявила Буллрич и отметила, что отзовет заявку после 10 декабря. Свою позицию она аргументировала военными действиями на Украине и тем, что Иран также получил приглашение вступить в БРИКС. «Президент только что обязал страну вступить в БРИКС, тогда как продолжается вторжение в Украину. Более того, она вступит вместе с Ираном, из-за которого у нас до сих пор глубокие незаживающие раны», — сказала она, имея в виду террористическую атаку на посольство Израиля в Аргентине в марте 1992 года, в результате которой погибли 22 человека и были ранены 242 человека, и теракт 18 июля 1994 года, когда террорист-смертник привел в действие бомбу у здания Аргентинского еврейского культурного центра, которая унесла жизни 85 человек, более 300 получили ранения. В аргентинской разведке СИДЕ возложили вину за оба теракта на правительство Ирана. Также Буллрич раскритиковала действующего президента за решение вступить в БРИКС, заявив, что оно поставило Аргентину «в исключительно слабую позицию».

Милей, в свою очередь, отвечая на вопрос о своей позиции относительно присоединения к БРИКС, заявил, что не намерен вести дела с коммунистами и странами, возглавляемыми левыми правительствами. «Я не собираюсь двигаться с коммунистами, потому что они не уважают основные параметры свободной торговли, свободы и демократии, это геополитика», — сказал он, имея в виду Китай и Бразилию. Милей отметил, что при этом аргентинский бизнес сохранит возможность вести торговлю с этими странами.

Фернандес не оставил эти заявления без внимания. В эфире Radio Perfi действующий президент заявил: «Вы не понимаете, что говорите, внешняя политика не имеет идеологии».

К чему приведет возможный отказ Аргентины от вступления в БРИКС

Возможный отказ Аргентины станет прецедентом для объединения и подорвет позиции президента Бразилии Лула да Силвы — именно он лоббировал заявку Буэнос-Айреса, несмотря на политические риски. Для Лулы, пришедшего к власти в 2022 году, Аргентина была лучшим вариантом для расширения репрезентации Латинской Америки в БРИКС. В отличие от других стран континента, подавших заявки (Боливия, Куба, Гондурас и Венесуэла), Аргентина не находится в международной изоляции или под санкциями, напоминает South China Morning Post. А Фернандес является давним союзником Лулы. Лула также отреагировал на негативные высказывания Милея и Буллрич, отметив, что если новый лидер не захочет выстраивать отношения с Бразилией, то это его право, но Аргентина важна как для его страны, так и для Южной Америки. Шерпа России в БРИКС, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков назвал возможное изменение позиции Аргентины внутренним делом страны.

Автор книги «БРИКС и глобальный мировой порядок», профессор в области международных отношений в бразильском Фонде Жетулиу Варгаса Оливер Стуэнкель скептически относится к возможному отзыву заявки. «И Хавьер Милей, и Патрисия Буллрич, занявшие первое и второе места на недавних национальных праймериз, выразили скептицизм в отношении Китая, а Буллрич даже заявила о своем несогласии с потенциальным вступлением Аргентины в БРИКС. Однако к таким заявлениям следует относиться с недоверием. Тем не менее, хотя Буллрич или Милей в случае победы действительно могут отказаться от приглашения, аргентинская бизнес-элита, стремящаяся сохранить дружеские связи с Пекином, вероятно, будет оказывать на них давление, чтобы они не конфликтовали с китайским правительством в момент, когда аргентинская экономика чрезвычайно уязвима», — написал он в колонке для журнала Americas Quarterly.

«Когда вы находитесь в оппозиции, вы вольны говорить все, что хотите, — считает директор Института латиноамериканских исследований Колумбийского университета в Нью-Йорке Вики Мурильо. — Но если победит какая-либо из коалиций, следующему правительству придется обратить пристальное внимание на Бразилию и Китай. Эти отношения слишком важны, чтобы проводить идеологические различия».

Почему участие в БРИКС важно для Аргентины

Аргентина переживает самый серьезный экономический кризис со времен депрессии 1998–2002 годов, приведшей ее к дефолту на $80 млрд. Только за последний год инфляция в стране достигла 60%, она пережила значительную девальвацию песо и была вынуждена рефинансировать свой долг МВФ в размере $46 млрд. Аргентина остро нуждается в альтернативных источниках финансирования, и БРИКС могла бы их предоставить, прежде всего в отношении инфраструктурных проектов; кроме того, дополнительные возможности дает присоединение к пулу условных валютных резервов БРИКС, целью которого было поддержание финансовой стабильности стран-членов.

Вступление в БРИКС может нести политические риски для Аргентины, предупреждает Стуэнкель. Как и Бразилия, Аргентина заняла нейтральную позицию по отношению к украинскому конфликту, в то время как вступление в БРИКС Ирана, который обвиняют в поставке беспилотников России (Москва и Тегеран отрицают это), может укрепить впечатление, что Аргентина вступает в «антизападный альянс под руководством Пекина и Москвы». С учетом того, что следующий саммит БРИКС в 2024 году должен пройти в Казани под председательством России, этот посыл будет еще более очевиден, продолжает эксперт. По его мнению, это будет иметь серьезные последствия для Бразилии и Аргентины и вынудит их адаптироваться к новому геополитическому контексту, в котором им будет сложнее соблюдать равноудаленность от России и США.

Также решение Аргентины вступить в БРИКС пойдет вразрез с просьбой Евросоюза отложить присоединение к объединению, о которой со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg. Бывший посол Чили в Китае, Индии и Южной Африке Хорхе Хейне в комментарии для South China Morning Post также указывает, что восприятие в европейских столицах и США БРИКС в качестве антизападного блока может усложнить Аргентине дальнейшее рефинансирование ее долга перед МВФ, так как США имеют право вето в этом вопросе.