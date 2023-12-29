Президент Аргентины в письме Путину сообщил об отказе от участия в БРИКС
Президент Аргентины Хавьер Милей, возглавивший страну в декабре, сообщил в письме российскому коллеге Владимиру Путину, сообщают TN и Infobae. Также он уведомил об этом председателя Китая Си Цзиньпина, президентов Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву и ЮАР Сирила Рамафосу, а также премьер-министра Индии Наренду Моди.
В письме Милея говорится, что на данный момент страна считает участие в объединении нецелесообразным.
26 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Аргентина «взяла тайм-аут на раздумья» в вопросе с вступлением в БРИКС.
Аргентину пригласили в БРИКС в конце августа, также приглашения получили Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Расширение было запланировано на 1 января будущего года. Как отмечает Infobae, если бы Милей не сообщил об отказе от участия страны в БРИКС, она бы автоматически стала членом объединения.
Вступление Аргентины в БРИКС инициировал предыдущий президент Альберто Фернандес, который не участвовал в выборах осенью, на которых победил Милей. Он, будучи еще кандидатом в президенты, говорил, что не намерен вести дела с коммунистами и странами, возглавляемыми левыми правительствами, «потому что они не уважают основные параметры свободной торговли, свободы и демократии, это геополитика». Фернандес говорил в ответ, что «внешняя политика не имеет идеологии».
На тот момент экономический советник Милея Диана Мондино (теперь является главой МИД Аргентины) говорила, что выгода от присоединения страны к БРИКС неясна.
Милей в качестве будущих союзников Аргентины называл США и Израиль. Кроме того, он призывал отказаться от национальной валюты, песо, и заменить ее на американский доллар. Путин, оценивая это решение, говорил, что оно будет чревато значительной утратой суверенитета страны, тяжелыми социально-экономическими проблемами и неисполнением государственных обязательств.
Откройте новые возможности в 2024 году
С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%
Взаимосвязи
Все самое важное о цифровой трансформации бизнеса
Значимость цифровой трансформации
Видео
Цифровая трансформация в торговле
Видео
Цифровая трансформация в строительстве
Видео
Цифровые технологии в жилой недвижимости
Видео
Реклама, ПАО Сбербанк