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Политика ,  
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Президент Аргентины в письме Путину сообщил об отказе от участия в БРИКС

Президент Аргентины Милей в письме Путину сообщил об отказе от участия в БРИКС
Хавьер Милей уведомил лидеров стран БРИКС, что страна не присоединится к объединению, поскольку это нецелесообразно. Поэтому с 1 января в БРИКС войдут не шесть новых членов, а пять — Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ
Хавьер Милей
Хавьер Милей (Фото: Tomas Cuesta / Getty Images)

Президент Аргентины Хавьер Милей, возглавивший страну в декабре, сообщил в письме российскому коллеге Владимиру Путину, сообщают TN и Infobae. Также он уведомил об этом председателя Китая Си Цзиньпина, президентов Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву и ЮАР Сирила Рамафосу, а также премьер-министра Индии Наренду Моди.

В письме Милея говорится, что на данный момент страна считает участие в объединении нецелесообразным.

26 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Аргентина «взяла тайм-аут на раздумья» в вопросе с вступлением в БРИКС.

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Политика
Хавьер Милей

Аргентину пригласили в БРИКС в конце августа, также приглашения получили Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Расширение было запланировано на 1 января будущего года. Как отмечает Infobae, если бы Милей не сообщил об отказе от участия страны в БРИКС, она бы автоматически стала членом объединения.

Вступление Аргентины в БРИКС инициировал предыдущий президент Альберто Фернандес, который не участвовал в выборах осенью, на которых победил Милей. Он, будучи еще кандидатом в президенты, говорил, что не намерен вести дела с коммунистами и странами, возглавляемыми левыми правительствами, «потому что они не уважают основные параметры свободной торговли, свободы и демократии, это геополитика». Фернандес говорил в ответ, что «внешняя политика не имеет идеологии».

На тот момент экономический советник Милея Диана Мондино (теперь является главой МИД Аргентины) говорила, что выгода от присоединения страны к БРИКС неясна.

Милей в качестве будущих союзников Аргентины называл США и Израиль. Кроме того, он призывал отказаться от национальной валюты, песо, и заменить ее на американский доллар. Путин, оценивая это решение, говорил, что оно будет чревато значительной утратой суверенитета страны, тяжелыми социально-экономическими проблемами и неисполнением государственных обязательств.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Аргентина БРИКС Хавьер Милей

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