Лавров заявил о взятой Аргентиной паузе для раздумий о вступлении в БРИКС

Сергей Лавров (Фото: Александр Земляниченко / Reuters)

Аргентина взяла паузу на раздумья по вопросу вступления в БРИКС, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«С включением в БРИКС новых членов, в том числе Саудовской Аравии, Египта, Эмиратов, Ирана, Эфиопии — и Аргентина сейчас взяла тайм-аут на раздумья — безусловно, интерес в Латинской Америке к объединению очень силен, но с вступлением новых членов работа станет более многогранной», — сказал он.

Глава МИД России допустил, что при расширении организации потребуется больше времени на достижение договоренностей, однако такой консенсус «гораздо крепче и надежнее», чем решения, которые западные страны принимают «по указке гегемона».

По его словам, сейчас около 30 стран стремятся сблизиться и установить партнерские отношения с БРИКС.

Правительство Аргентины летом подало заявку на вступление в БРИКС. Посольство России в августе «сердечно поздравило» страну с одобрением заявки и отметило «твердую поддержку» ее интеграции в организацию.

Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Евросоюз просил Аргентину отложить решение о вступлении в БРИКС. South China Morning Post передавала, что восприятие в ЕС и США БРИКС в качестве антизападного блока может усложнить Аргентине дальнейшее рефинансирование ее долга перед МВФ, так как Вашингтон имеет право вето в этом вопросе.

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В ноябре в Аргентине прошли президентские выборы, на которых победил депутат аргентинского парламента и глава либертарианской партии «Свобода наступает» Хавьер Милей. Он неоднократно выступал против присоединения Аргентины к БРИКС и говорил о нежелании вести дела с «коммунистическими» правительствами Китая и Бразилии, выражая заинтересованность в экономическом сближении с США и Израилем. В то же время политик обещал не мешать бизнесу вести дела со странами БРИКС.

Несмотря на это, после победы Милея российский посол Дмитрий Феоктистов выразил надежду, что курс предыдущих властей будет продолжен, в том числе в вопросе БРИКС.

Телеканал TN со ссылкой на источники в партии Милея La Liberty Advance 26 ноября сообщил, что команда нового президента Аргентины «серьезно рассматривает» идею членства в БРИКС, хотя и с участием «очень низкой интенсивности».