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Политика ,  
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Глава МИД Аргентины объяснила идеологией отказ от вступления в БРИКС

Глава МИД Аргентины: отказ от вступления в БРИКС был отчасти идеологическим
Мондино заявила, что у Аргентины уже есть торговые соглашения со всеми членами БРИКС, и стране лучше сосредоточиться на собственных проблемах. По ее словам, упор на развитии отношений будет делаться с «либеральными демократиями»
Диана Мондино
Диана Мондино (Фото: Agustin Marcarian / Reuters )

Президент Аргентины Хавьер Милей накануне уведомил лидеров стран БРИКС, что страна не присоединится к объединению. Объясняя это решение, глава МИД Диана Мондино назвала его отчасти идеологическим, передает La Nacion.

«Это идеологическое и практическое решение, но последнее все же больше», — сказала министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Она подчеркнула, что у страны уже есть торговые соглашения со всеми членами БРИКС, отметив при этом, что Аргентине в настоящее время лучше сосредоточиться на собственных экономических проблемах, а не на членстве в разных объединениях.

Вместе с этим она напомнила, что Аргентина намерена делать упор на развитии отношений с «либеральными демократиями», в числе которых она упомянула США, Израиль, ЕС и Канаду.

Президент Аргентины в письме Путину сообщил об отказе от участия в БРИКС
Политика
Хавьер Милей

Аргентину пригласили в БРИКС в конце августа, также приглашения получили Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Расширение было запланировано на 1 января будущего года. Как отмечает Infobae, если бы Милей не сообщил об отказе от участия страны в БРИКС, она бы автоматически стала членом объединения.

Милей, возглавивший страну в декабре, накануне уведомил лидеров стран БРИКС, в том числе президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Наренду Моди об отказе от участия в БРИКС. В письме Милея говорится, что на данный момент страна считает участие в объединении нецелесообразным.

Вступление Аргентины в БРИКС инициировал предыдущий президент Альберто Фернандес, который не участвовал в выборах осенью, на которых победил Милей. Он, будучи еще кандидатом в президенты, говорил, что не намерен вести дела с коммунистами и странами, возглавляемыми левыми правительствами, «потому что они не уважают основные параметры свободной торговли, свободы и демократии, это геополитика». Фернандес говорил в ответ, что «внешняя политика не имеет идеологии».

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На тот момент экономический советник Милея Диана Мондино говорила, что выгода от присоединения страны к БРИКС неясна. Милей ранее также выступал против вступления в БРИКС и говорил о нежелании вести дела с Китаем и Бразилией, выражая в то же время большую заинтересованность в экономическом сближении с США и Израилем. «Я не собираюсь двигаться с коммунистами, потому что они не уважают основные параметры свободной торговли, свободы и демократии, это геополитика», — указывал политик.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Аргентина идеология либеральная экономика БРИКС Хавьер Милей

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