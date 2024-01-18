Лавров назвал не окончательным отказ Аргентины от вступления в БРИКС
Заявление Аргентины об отказе присоединиться к БРИКС — ее суверенное решение, однако его рано называть окончательным. Такое мнение высказал глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.
«Насчет заявления Аргентины, это суверенное решение страны, которая была приглашена присоединиться к БРИКС», — цитирует его ТАСС.
Лавров подчеркнул, что приглашение отправили до смены власти, «всем было известно», что окончательное решение примет новый президент после выборов.
Хавьер Милей победил на президентских выборах в ноябре 2023 года с преимуществом в 5%. Он обещал разорвать связи с Китаем и Бразилией, перевести страну на доллар США, а также не вступать в БРИКС. Предыдущие власти планировали присоединиться с 1 января 2024 года.
«Я думаю, что когда правительство президента [Хавьера] Милея освоится и войдет в курс дела, тогда они с большим основанием смогут окончательно определить свою позицию», — заключил глава МИД.
Заявку на вступление в БРИКС от имени Аргентины подало летом 2023 года правительство страны. Посольство России «сердечно поздравило» Буэнос-Айрес с одобрением заявки и отметило «твердую поддержку» Москвой интеграции государства в организацию.
После победы Милея тогда еще кандидат на пост главы МИД Аргентины Диана Мондино исключила присоединение к БРИКС, отметив, что выгода от присоединения к союзу пока не понятна. Накануне, 17 января 2024 года, она назвала участие в организации «не столько экономической темой, сколько вопросом политического выравнивания».
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