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Политика ,  
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Новые власти Аргентины исключили вступление в БРИКС

Кандидат в главы МИД Аргентины Мондино исключила вступление страны в БРИКС
Новым президентом Аргентины стал правый политик Милей. Он обещал не иметь дела с Китаем и Бразилией, перевести страну на доллар США, а также не вступать в БРИКС. Предыдущие власти планировали присоединиться с 1 января 2024 года
Хавьер Милей
Хавьер Милей (Фото: Agustin Marcarian / Reuters)

Аргентина не воспользуется приглашением присоединиться к БРИКС с 1 января 2024 года. Об этом Sputnik Brasil заявила Диана Мондино, экономист, старший экономический советник нового президента Аргентины Хавьера Милея и наиболее вероятный кандидат на пост главы МИДа.

«Я не знаю, почему так много интереса к БРИКС», — сказала Мондино.

Она также подчеркнула, что выгода Аргентины от присоединения к БРИКС пока не понятна, но если впоследствии вступление в организацию будет сулить плюсы, «мы проанализируем это».

Милей ранее также выступал против вступления в БРИКС и говорил о нежелании вести дела с Китаем и Бразилией, выражая в то же время большую заинтересованность в экономическом сближении с США и Израилем. «Я не собираюсь двигаться с коммунистами, потому что они не уважают основные параметры свободной торговли, свободы и демократии, это геополитика», — указывал политик. В то же время Милей обещал не мешать бизнесу вести дела со странами БРИКС: «Я не собираюсь в это вмешиваться, это свободный рынок». Он также предлагал отказаться от национальной валюты и перевести экономику страны на американский доллар.

Новым президентом Аргентины стал «экономист с бензопилой» Хавьер Милей
Политика
Хавьер Милей

Заявку на вступление в БРИКС от имени Аргентины подало летом правительство страны. В августе посольство России «сердечно поздравило» Аргентину с одобрением заявки и отметило «твердую поддержку» Москвой интеграции южноамериканского государства в организацию. После того как стало известно о победе Милея, российский посол Дмитрий Феоктистов выразил надежду, что курс предыдущих властей будет продолжен, в том числе в вопросе БРИКС.

Экономические и торговые отношения России с Аргентиной после прихода Милея к власти вряд ли сильно изменятся, предположил в разговоре с РБК директор Центра ибероамериканских программ МГЛУ и бывший посол России в Аргентине (1993–1996) Ян Бурляй. «Другое дело, что какие-то доверительные [отношения], которые сложились с прежним правительством, исчезнут. Речь пойдет о традиционном, сдержанным подходе, но не более того», — считает он.

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Аргентина переживает наиболее серьезный кризис в экономике со времен депрессии 1998–2002 годов, приведшей ее к дефолту на $80 млрд. Инфляция достигла 60% только за последний год, экономика страны пережила сильную девальвацию песо и вынужденно рефинансировала свой долг МВФ в размере $46 млрд.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Аргентина БРИКС Хавьер Милей
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