Шойгу обсудил с главой Минобороны Белоруссии меры сдерживания

В Белоруссии с октября развернута совместная с Россией группировка войск, собщалось о планах размещения в стране до 9 тыс. российских военных. Шойгу и Хренин обсудили ход подготовки войск, а также меры стратегического сдерживания

Сергей Шойгу и Виктор Хренин (Фото: Максим Гучек / РИА Новости)

Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ход подготовки региональной группировки войск, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

«Главы военных ведомств обсудили реализуемый комплекс мер стратегического сдерживания, a также ход подготовки региональной группировки войск (сил)», — сказано в сообщении.

В Белоруссии с октября 2022 года развернута совместная с Россией группировка войск. Минобороны республики сообщало о планах размещения в стране до 9 тыс. российских военных. Хренин ранее говорил, что группировка войск выполняет «сугубо оборонительные задачи».

Президент Украины Владимир Зеленский после этого предложил ввести международную миссию на границе с Белоруссией, чтобы «исключить провокации». Он заверил, что Украина «заинтересована только в своем территориальном суверенитете» и не планирует военных действий против Белоруссии.

В январе в объединенном учебном центре в Белоруссии, где готовят военных специалистов, приступили к внезапной проверке боевой готовности. Позже власти страны анонсировали совместные учения с российскими ВВС, которые стартовали 16 января и завершатся 1 февраля.

МИД России 18 января сообщил о создании в Белоруссии «заслона силам НАТО». «Благодаря развернутой в Белоруссии совместной региональной группировке войск надежно защищены западные рубежи Союзного государства и ОДКБ, создан заслон коллективным силам НАТО, военный потенциал которых в сопредельных странах увеличивается», — указали в министерстве.