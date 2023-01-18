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МИД сообщил о создании в Белоруссии «заслона силам НАТО»

МИД: благодаря совместной группировке войск в Белоруссии создан «заслон силам НАТО»
В Белоруссии с октября развернута совместная с Россией группировка войск, собщалось о планах размещения в стране до 9 тыс. российских военных. В МИДе России объявили, что в республике создан надежный «заслон силам НАТО»
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Россия и Белоруссия успешно взаимодействуют в рамках Союзного государства по широкому кругу направлений, а благодаря развернутой в Белоруссии совместной группировке войск был создан «заслон коллективным силам НАТО», говорится в заявлении российского МИДа в преддверии визита его главы в Минск.

В сообщении подчеркивается, что Россия и Белоруссия являются ближайшими союзниками и стратегическими партнерами.

«Благодаря развернутой в Белоруссии совместной региональной группировке войск надежно защищены западные рубежи Союзного государства и ОДКБ, создан заслон коллективным силам НАТО, военный потенциал которых в сопредельных странах увеличивается», — говорится в сообщении.

В Белоруссии с октября 2022 года развернута совместная с Россией группировка войск. Минобороны республики сообщило о планах размещения в стране до 9 тыс. российских военных. Министр обороны Виктор Хренин пояснил, что группировка войск выполняет «сугубо оборонительные задачи».

В январе в объединенном учебном центре в Белоруссии, где готовят военных специалистов, приступили к внезапной проверке боевой готовности. Позже власти страны анонсировали совместные учения с российскими ВВС, которые стартовали 16 января и завершатся 1 февраля.

В рамках военной операции на Украине Белоруссия предоставляет российским военным свою территорию и военную инфраструктуру, однако напрямую в конфликт не вступает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил эту позицию так: «...Мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства». Целью Минска он назвал не допустить распространения вооруженного конфликта на Белоруссию.

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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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