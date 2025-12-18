Бельгия предупредила о Европе «на ножах» из-за активов России

Есть те, кто хочет видеть Европу в хаосе и «с ножами наперевес», считает бельгийский премьер. Именно к этому может привести отсутствие решения по помощи Украине и российским активам, заявил Барт Де Вевер

Барт Де Вевер (Фото: Stephanie Lecocq / Reuters)

Отсутствие решения по российским активам и помощи Украине стало бы катастрофой для Европы, но есть те, кто и так хочет видеть регион в хаосе, заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер. Его слова приводит Politico.

По его словам, некоторые были бы только рады, если бы «Европа была полностью разорвана на части, распалась в полном хаосе без решения проблемы Украины и была бы на ножах». При этом он не назвал конкретные страны или лица, о которых говорил.

Бельгийский премьер выразил уверенность, что на саммите ЕС 18–19 декабря блок найдет решение, «потому что альтернатива — отсутствие решения, отсутствие финансирования для Украины, крах страны — это величайший геополитический позор для Европы». По его словам, Европа десятилетиями будет ощущать последствия этого решения.

Перед началом саммита Де Вевер повторил условия Бельгии для поддержки использования российских активов в качестве «репарационного кредита» Киеву, включая гарантии ликвидности, защиту от контрмер Москвы и разделение рисков. «На сегодняшний день я не видел ни одного текста, который бы соответствовал этим условиям», — сказал он.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что лидеры стран ЕС согласились, что было бы справедливо использовать замороженные российские активы для финансирования Украины. При этом премьер Венгрии Виктор Орбан считает, что использование замороженных российских активов — «мертвый вопрос». По его мнению, это решение не будет принято, так как не наберет большинства голосов.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен перед началом саммита заявила, что его участники не покинут Европейский совет, пока не определятся с источником дальнейшего финансирования Украины — за счет бюджета ЕС или с использованием российских активов. Она также пообещала бельгийским властям, что ответственность за изъятие активов России будут нести все члены блока.

По сведениям DPA, Германия дала свое согласие на использование активов, заблокированных в ее юрисдикции. Речь, как пишет немецкое агентство, идет о нескольких миллионах евро.

Москва неоднократно предупреждала, что любые действия со своими зарубежными активами сочтет «воровством» и даст на это ответ. «Ответственность будут нести те, кто принимал решения коллегиально, те, кто принимал решения персонально. И те, кто их выполнял», — предупредил 18 декабря представитель президента Дмитрий Песков. Банк России уже подал иск против бельгийского депозитария Euroclear на 18 трлн руб.

Как выяснил РБК, под российские ответные меры могут попасть инвестиции норвежского суверенного фонда Government Pension Fund Global (также известного как Норвежский нефтяной фонд), активы нидерландской управляющей компании APG (администрирует местные пенсионные фонды), активы международных финансовых организаций, включая Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Эти сведения позднее подтвердил Bloomberg.