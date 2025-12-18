 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Глава ЕК заявила, что никто не уйдет с саммита без решения о помощи Киеву

Фон дер Ляйен: лидеры ЕС не уйдут с саммита без решения о финансировании Украины
Сюжет
Война санкций
Решение о финансировании Украины на 2026 и 2027 годы необходимо найти до конца сегодняшнего дня, заявила фон дер Ляйен. Она пообещала Бельгии, что «риски разделит каждый». Москва обещала ответные меры на изъятие российских активов
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Yves Herman / Reuters)

Страны Евросоюза должны до конца дня 18 декабря принять решение о дальнейшем финансировании Украины: за счет бюджета ЕС или при помощи «репарационного кредита» с использованием замороженных российских активов, заявила журналистам глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед началом саммита.

«Мы должны найти решение сегодня. Глава Евросовета уже об этом сказал, и я его поддерживаю — мы не покинем Евросовет без решения вопроса о финансировании Украины на следующие два года», — сказала она.

Фон дер Ляйен отметила, что на саммите предстоят «интенсивные дискуссии» о том, какой из двух вариантов будет использован. Она добавила, что приоритетом считает обеспечение финансовой помощи Киеву на 2026-2027 годы. По оценке Международного валютного фонда, на этот период Украине необходимы €137 млрд, из этой суммы ЕС должен покрыть €90 млрд, указала глава ЕК.

Де Вевер исключил использование активов России без условий Бельгии
Политика
Барт Де Вевер

По словам председателя ЕК, она понимает опасения властей Бельгии в случае ответных мер России на план использовать замороженные активы для поддержки Украины (большая часть средств находится в депозитарии Euroclear). «Если мы выберем репарационный кредит, риск должен быть разделен между всеми нами. Это вопрос солидарности, основной принцип Европейского союза», — сказала фон дер Ляйен.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас тоже заявила, что принятие предложения о репарационных займах будет означать: «Мы все берем на себя риск». Сейчас, по ее словам, шансы достигнуть соглашения по активам составляют «50 на 50».

Схему выдачи кредита за счет активов поддерживают Германия, а также Северной и Восточной Европы. Против, помимо Бельгии, выступают Италия, Венгрия, Словакия, Болгария и Мальта. Брюссель и Рим предлагают альтернативный вариант — выпуск общеевропейского долга под гарантии бюджета ЕС, передавало Politico.

Москва считает любые действия со своими активами воровством. Президент Владимир Путин заявил, что правительство разрабатывает ответные меры. По данным Financial Times, в ЕС опасаются конфискации оставшихся западных активов в России, в том числе средств Euroclear.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Мария Васильева Мария Васильева
Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия Украина финансовая помощь российские активы
Урсула фон дер Ляйен фото
Урсула фон дер Ляйен
политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года

