DPA узнало о согласии Германии передать активы России на помощь Киеву

В Германии хранятся несколько миллионов евро российских активов, заблокированных в рамках санкций, их решено передать на помощь Украине, утверждает dpa. Этого требовала Бельгия для разделения рисков из-за ответных мер России

Фото: Анатолий Степанов / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует выполнить требование Бельгии и передать активы Центробанка России, заблокированные в немецкой юрисдикции, для поддержки Украины. Об этом пишет немецкое агентство dpa со ссылкой на источники среди дипломатов.

В Германии хранится лишь небольшая сумма — речь идет о нескольких миллионах евро, отмечает dpa. Точный размер средств не разглашается.

Обсуждения связаны с намерением руководства ЕС предоставить Украине «репарационный кредит» на сумму до €210 млрд, из которых €90 млрд были бы предназначены на покрытие финансовых и военных нужд в 2026-2027 годах.

Основная часть заблокированных в ЕС активов хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Бельгия требует, чтобы все страны Евросоюза, заблокировавшие российские суверенные активы, участвовали в схеме финансирования Украины, чтобы снизить риски ответных мер со стороны России.

Российские власти требуют вернуть замороженные активы и называют любое их использование грабежом. Президент Владимир Путин предупреждал об ответных мерах.

Как выяснил РБК, под российские контрмеры могут попасть: инвестиции норвежского суверенного фонда Government Pension Fund Global (также известного как Норвежский нефтяной фонд), активы нидерландской управляющей компании APG (администрирует местные пенсионные фонды), активы международных финансовых организаций, включая Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Эти сведения позднее подтвердил Bloomberg.