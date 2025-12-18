Туск заявил о прорыве в обсуждении судьбы российских активов

Дональд Туск и Виктор Орбан (Фото: Stephanie Lecocq / Reuters)

Лидеры стран ЕС согласились, что было бы справедливо использовать замороженные российские активы для финансирования Украины. Такое заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск в Брюсселе, где проходит двухдневный саммит Евросоюза, сообщило Reuters.

«Мы определенно совершили прорыв. Все согласны с тем, что вести переговоры стоит и что было бы справедливо использовать российские активы, но некоторые страны будут бороться до конца, чтобы получить максимальные гарантии», — сказал политик журналистам.

Туск уточнил, что европейским лидерам необходимо проработать «множество технических моментов».

«Сейчас у нас простой выбор — либо деньги сегодня, либо кровь завтра. И я говорю не только об Украине, я говорю о Европе. Все европейские лидеры должны, наконец, оказаться на высоте положения», — сказал польский премьер ранее.

Премьер-министр Виктор Орбан 18 декабря сообщил журналистам, что использование замороженных российских активов — «мертвый вопрос». Он заявил, что это решение не будет принято, так как не наберет большинства голосов. Кроме Орбана, против конфискации активов публично выступал премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер. Именно в его стране на счетах Euroclear находится большая часть замороженных активов — более €200 млрд.

Ранее Politico сообщило, что лидеры стран Евросоюза раскололись на два лагеря по вопросу о российских активах. Германия, а также государства Восточной и Северной Европы поддерживают идею выдать «репарационного кредита» Украине из этих средств. А Венгрия, Италия, Бельгия, Словакия, Болгария и Рим выступают против. Брюссель и Рим предлагают план «Б» в вопросе финансирования Киева. Он предусматривает выпуск совместного кредита ЕС для нужд Украины.

Россия считает любые действия со своими зарубежными активами воровством и предупреждала о серьезных последствиях. ЦБ уже подал иск депозитарию Euroclear в Арбитражный суд Москвы на 18 трлн рублей, а также анонсировал иски к другим европейским банкам.