Туск заявил о прорыве в обсуждении судьбы российских активов
Лидеры стран ЕС согласились, что было бы справедливо использовать замороженные российские активы для финансирования Украины. Такое заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск в Брюсселе, где проходит двухдневный саммит Евросоюза, сообщило Reuters.
«Мы определенно совершили прорыв. Все согласны с тем, что вести переговоры стоит и что было бы справедливо использовать российские активы, но некоторые страны будут бороться до конца, чтобы получить максимальные гарантии», — сказал политик журналистам.
Туск уточнил, что европейским лидерам необходимо проработать «множество технических моментов».
«Сейчас у нас простой выбор — либо деньги сегодня, либо кровь завтра. И я говорю не только об Украине, я говорю о Европе. Все европейские лидеры должны, наконец, оказаться на высоте положения», — сказал польский премьер ранее.
Премьер-министр Виктор Орбан 18 декабря сообщил журналистам, что использование замороженных российских активов — «мертвый вопрос». Он заявил, что это решение не будет принято, так как не наберет большинства голосов. Кроме Орбана, против конфискации активов публично выступал премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер. Именно в его стране на счетах Euroclear находится большая часть замороженных активов — более €200 млрд.
Ранее Politico сообщило, что лидеры стран Евросоюза раскололись на два лагеря по вопросу о российских активах. Германия, а также государства Восточной и Северной Европы поддерживают идею выдать «репарационного кредита» Украине из этих средств. А Венгрия, Италия, Бельгия, Словакия, Болгария и Рим выступают против. Брюссель и Рим предлагают план «Б» в вопросе финансирования Киева. Он предусматривает выпуск совместного кредита ЕС для нужд Украины.
Россия считает любые действия со своими зарубежными активами воровством и предупреждала о серьезных последствиях. ЦБ уже подал иск депозитарию Euroclear в Арбитражный суд Москвы на 18 трлн рублей, а также анонсировал иски к другим европейским банкам.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке
Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста
Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС
Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра
Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы