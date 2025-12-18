Bloomberg подтвердил возможные «контрмеры» России против ЕБРР и APG
Российские власти обсуждают возможность компенсации ущерба за счет находящихся в России активов, принадлежащих Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР), Норвежскому суверенному фонду, а также голландской пенсионной компании APG, сообщает Bloomberg. Ранее об этом плане сообщило РБК.
Все три организации отказались комментировать эту информацию. В настоящее время в России хранятся всего €603 млн, принадлежащие ЕБРР, поскольку учреждение не делало новых инвестиций в страну с 2014 года, говорится в статье.
Материал дополняется
