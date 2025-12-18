 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Война санкций⁠,
0

Bloomberg подтвердил возможные «контрмеры» России против ЕБРР и APG

Сюжет
Война санкций
Офис Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР)
Офис Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) (Фото: Han Yan / Zuma / ТАСС)

Российские власти обсуждают возможность компенсации ущерба за счет находящихся в России активов, принадлежащих Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР), Норвежскому суверенному фонду, а также голландской пенсионной компании APG, сообщает Bloomberg. Ранее об этом плане сообщило РБК.

Все три организации отказались комментировать эту информацию. В настоящее время в России хранятся всего €603 млн, принадлежащие ЕБРР, поскольку учреждение не делало новых инвестиций в страну с 2014 года, говорится в статье.

Власти обсудят «контрмеры» против ЕБРР и Нефтяного фонда Норвегии
Подписка на РБК
Штаб-квартира Европейского банка реконструкции и развития

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке

Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста

Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС

Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
Авторы
Теги
Валерия Доброва
Банк Росии санкции ЕБРР

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 94,25 (+0,11) Инвестиции, 17:49 Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 80,03 (-0,35) Инвестиции, 17:49
Группа ПСБ получила награды Национальной банковской премии Пресс-релиз, 18:59
Акции медиакомпании Трампа выросли на 49% после сделки с термоядерной TAE Инвестиции, 18:59
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
В жилом комплексе «Адмирал» в Москве начали возводить стены первого этажа Пресс-релиз, 18:42
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:41
Как цифровые платформы оптимизируют логистику и учет в нефтегазе Отрасли, 18:40
Каким будет рынок жилья в 2026 году: сценарии и главные риски. ВидеоПодписка на РБК, 18:38 
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Bloomberg подтвердил возможные «контрмеры» России против ЕБРР и APG Политика, 18:33
«МегаФон» обнулит стоимость мобильного интернета в канун Нового года Пресс-релиз, 18:27
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 18:25
Win-win-win: почему все выигрывают от бизнес-партнерств Тренды, 18:24
В «белый список» интернета попали «Вкусно — и точка», HeadHunter и «Иви» Технологии и медиа, 18:24
Эксперты «Альфа-Капитала» назвали причины для обвала цен на золото в будущем Инвестиции, 18:21
ФПК показала новую «Красную стрелу» с увеличенными вагонами Общество, 18:14