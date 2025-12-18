Дума приняла в I чтении проект об ограничениях для уехавших осужденных

Ограничения введут в том числе против тех, кто признан иноагентом и нарушает связанные с этим статусом правила, призывал к введению санкций или осужден по статье и дискредитации Вооруженных сил. Их семьям будут назначать пособие

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроекты об ограничительных мерах для россиян, уклоняющихся за границей от исполнения наказания за преступления и некоторые административные нарушения. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Предполагается, что закон вступит в силу 1 марта 2026 года.

В отношении таких лиц установят «комплекс временных ограничительных мер»: приостановка регистрации прав на недвижимость в России, замораживание и блокирование денежных средств и иного имущества, ограничение на пользование правом на управление транспортными средствами, отказ в предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме, запрет на государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя и другие.

Ограничения будут применять в том числе к тем, кто совершил административные нарушения по статьям о призывах к нарушению территориальной целостности страны, к введению санкций, дискредитацию армии России, за нарушение законодательства об иноагентах. Согласно законопроекту, решение о применении мер будет принимать Генпрокуратура.

Как указывается в проекте, основаниями для снятия ограничений станут: отмена приговора суда, подтвержденное исполнение наказания, нахождение лица на территории России или смерть. Лицо, в отношении которого принимаются ограничительные меры, сможет обратиться в Генпрокуратуру с письменным заявлением о его исключении из указанного списка. В течение 10 дней ведомство должно будет принято решение об отмене мер.

Вместе с этим проект предусматривает гарантии обеспечения жизнедеятельности родителей, супругов или детей попавшего под ограничения гражданина. Генпрокуратурой может быть принято решение о назначении таким членам семьи ежемесячного гуманитарного пособия.

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев («Единая Россия») на заседании уточнил, что инициатива направлена на то, чтобы у таких россиян «не было желания жить за границей и пользоваться благами цивилизации», и они вернулись в Россию, где их ждет наказание.

По данным Пискарева, на сегодняшний день в международном розыске находятся 10 593 человека. Это те люди, в отношении которых в России был вынесен приговор, но они избежали наказания, уехав за границу, пояснил он. Депутат констатировал, что в последние годы наблюдается рост числа отказов в экстрадиции «особо опасных преступников» со стороны стран НАТО, и подчеркнул, что это отказы по политическим мотивам.

Аналогичное заявление в начале года делал глава МВД Владимир Колокольцев. По его словам, России стали массово отказывать в экстрадиции по запросам правоохранительных органов, он назвал эти решения «политически мотивированными». Среди отказывающих стран — Германия, Италия, Великобритания, Литва, Польша, Хорватия, Черногория, Чехия и Эстония.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант рассказал в беседе с РБК, что новые нормы в случае их принятия будут не соответствовать конституционной гарантии равенства всех перед законом и судом. Кроме того, отказывать в консульских услугах гражданину страны, находящемуся в иностранном государстве, — значит лишать его возможности реализовать свои права, считает адвокат.

9 декабря на заседании Совета при президенте по правам человека режиссер Александр Сокуров заявил о чрезмерных ограничениях в отношении внесенных в реестр иноагентов. Президент Владимир Путин в ответ на это сказал, что в просьбах государства, касающихся иноагентов, «особенно ничего страшного» нет — их просят показать источники финансирования. При этом российский лидер согласился, что применение закона об иноагентах должно быть взвешенным и предложил «не размахивать мечом».

Ранее спецпредставитель Путина по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что российским артистам, которые сначала уехали из страны, а затем пожелали вернуться, не стоит ждать коллективной амнистии. В каждом конкретном случае необходимо принимать индивидуальное решение, предупредил он.