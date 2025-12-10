Глава Минюста предложил не сравнивать иноагентов с декабристами

Глава Минюста призвал не сравнивать иноагентов и декабристов. Как считает Чуйченко, участники мятежа в 1825-м были не агентами иностранного влияния, а скорее его субъектами. Само восстание он назвал регрессом в российской истории

Константин Чуйченко (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Глава Минюста Константин Чуйченко не согласился с теми, кто сравнивает россиян, признанных иностранными агентами, с участниками восстания декабристов начала XIX века. Такое мнение он выразил на конференции «200 лет со дня восстания декабристов: уроки прошлого для настоящего».

«Сейчас часто по аналогии пытаются приравнять декабристов к иноагентам. Так вот, не были они иноагентами, и не были они и агентами иностранного влияния, они были субъектами иностранного влияния», — считает министр (цитата по ТАСС).

Чуйченко отметил, что образ декабристов, устроивших вооруженный мятеж на Сенатской площади 14 декабря 1825 года, в советские времена был героизирован в угоду партийным решениям. По его словам, «советская власть превратила историю декабристов в пропагандистский миф, но ничего хорошего из этого не вышло».

Говоря о самих декабристах, глава Минюста заявил, что «они только назывались русскими — у них зачастую было западное образование, часто это католики или лютеране, они плохо говорили по-русски, совершенно не знали свой народ». Восстание на Сенатской площади он назвал не прогрессом, а «регрессом в российской истории».

Президент Владимир Путин в начале декабря призвал взвешенно использовать законодательство об иноагентах и «не работать мечом налево и направо». При этом он не увидел в его применении в России «ничего такого страшного». Так он ответил на слова члена СПЧ режиссера Александра Сокурова, который заявил, что каждую неделю многие с тревогой ждут, кто же станет новым иноагентом.

С 1 декабря 2022 года Минюст ведет единый реестр иноагентов. Он объединил четыре отдельных списка — для НКО, физлиц, физлиц-СМИ и незарегистрированных общественных объединений. Сейчас реестр насчитывает 1121 имя и наименование организаций.

Статус иноагента обязывает среди прочего отчитываться перед властями о своей деятельности и расходах, а также маркировать все публичные сообщения. За нарушение этого требования грозит наказание, вплоть до уголовного. В октябре 2025-го в Госдуме призвали лишать иноагентов возможности получать пенсию в России.