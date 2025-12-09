 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Путин предложил «не размахивать мечом» в законе об иноагентах

Путин призвал взвешенно использовать законодательство об иноагентах и «не работать мечом налево и направо». При этом он не увидел в его применении в России «ничего такого страшного». Так он ответил режиссеру Александру Сокурову
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Применение закона об иноагентах должно быть взвешенным, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека (СПЧ), передает корреспондент РБК.

«У нас, собственно, одно самое главное. Покажите источники финансирования. Ну, чего же здесь такого страшного? Особенно ничего здесь страшного нет. Хотя мы много раз обращались к этой теме. Тоже никто с ума сходить не должен. Это совершенно очевидно. Здесь вы тоже правы. Не нужно этим мечом размахивать налево и направо. Все должно быть очень взвешенно, аккуратно и без всяких нарушений», — сказал глава государства.

Иноагенты в России: кто это, понятие, реестр и последствия статуса
База знаний
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Так он ответил на слова члена совета, режиссера Александра Сокурова. Тот, комментируя применение законов против иноагентов в искусстве, призвал не делать это излишне сурово. Он отметил, что каждую неделю многие с тревогой ждут, кто же станет новым иноагентом. «На мой взгляд, это неправильное решение. Оно унижает человека, не дает ему развиваться. Сколько судеб обрушилось, потому что они не смогли реализовать свои замыслы», — заметил режиссер. Он подчеркнул, что государство должно вести диалог с художественной средой, с молодежью и с оппозиционно настроенными гражданами.

Также он попросил президента о поддержке «Ленфильма».

С декабря 2022 года в российском законодательстве иноагентом считается «лицо, получившее поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах» и занимающееся при этом «политической деятельностью, целенаправленным сбором сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, распространением предназначенных для неограниченного круга лиц сообщений и материалов».

Реестр иноагентов ведет Минюст. Сейчас он насчитывает 1121 имя и наименование организаций.

Сокуров ранее уже не раз говорил о давлении на культуру в России. В мае в интервью Forbes он говорил, что «такого масштаба давления на культуру», как сейчас в России, «не было даже в советский период борьбы Компартии с диссидентством». Он упомянул, в частности, дело против режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, которых признали виновными в «оправдании терроризма» из-за пьесы «Финист Ясный Сокол».

Сокуров — автор многих известных фильмов, в том числе «тетралогии власти», в которую вошли «Молох», «Телец», «Солнце» и «Фауст», а также «Русского ковчега», «Александры», «Франкофонии». Его последнему фильму «Сказка» (в нем Сталин, Черчилль, Гитлер и Муссолини встречаются в загробном мире) Минкульт отказался выдать прокатное удостоверение, после чего режиссер заявил о завершении карьеры. Ранее под запрет попали киноленты Сокурова «Русский ковчег» и документальный фильм «Робер. Счастливая жизнь».

В 2021 году Путин и Сокуров на заседании совета поспорили о национализме и кризисе федерализма в России. Тогда же президент отметил, что знает Сокурова очень давно и относится к нему с большим уважением из-за искренности его заявлений.

Глава СПЧ Валерий Фадеев в интервью РБК заявил о необходимости оставить возможность людям читать книги, написанные авторами, включенными в реестр иноагентов. «Если книги хорошие, значит, надо как-то лишить их [авторов] возможности зарабатывать деньги, но в то же время, наверное, оставить возможность людям прочесть эти книги», — сказал он.

С 1 сентября действует закон, запрещающий иноагентам заниматься просветительской и образовательной деятельностью, получать государственную поддержку творческой деятельности. В частности, книжные магазины, продающие книги авторов, объявленных иноагентами, не могут претендовать на помощь государства. В связи с этим книги таких авторов были сняты с продажи ведущими книжными сетями.

Авторы
Теги
Персоны
Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова
Владимир Путин Александр Сокуров Совет по правам человека иноагенты
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Сокуров сообщил о завершении карьеры после запрета «Сказки»
Политика
Кинотеатры потеряли аудиторию на фоне роста цен и дефицита фильмов
Технологии и медиа
Глава СПЧ назвал вырезание сцен из фильмов абсолютной глупостью
Политика
