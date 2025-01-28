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Политика ,  
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Колокольцев заявил о массовых отказах в экстрадиции в Россию

Глава МВД Колокольцев: отказы в экстрадиции в Россию приобрели массовый характер
Отказы по запросам России в экстрадиции «политически мотивированы» и приобрели массовый характер, заявил глава МВД. По его словам, это «создает благоприятную почву для криминала»
Владимир Колокольцев
Владимир Колокольцев (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

России стали массово отказывать в экстрадиции по запросам правоохранительных органов, эти решения «политически мотивированы», заявил глава МВД Владимир Колокольцев в ходе встречи с монгольским коллегой Оюунсайханы Алтангэрэлом в Москве.

«Искусственно нагнетаемая политическая повестка зачастую является сиюминутной и лишь создает благоприятную почву для криминала. Это касается в том числе и ситуации, складывающейся в сфере экстрадиции преступников. Если ранее отказы зарубежных партнеров по запросам российской стороны были единичными и объективными, то теперь они политически мотивированы и приобрели массовый характер», — сказал он.

Колокольцев отметил, что эта тенденция не затронула взаимодействие с Монголией, и поблагодарил Алтангэрэла за выдачу россиянки, подозреваемой более чем в 100 эпизодах мошенничества с социальными выплатами.

По итогам встречи стороны подписали протокол о взаимодействии на 2025–2027 годы, где, в частности, согласованы меры по борьбе с «наиболее опасными преступлениями».

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Накануне стало известно, что в Баку задержали бывшую судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву. По требованию председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина в декабре 2021 года на нее было заведено дело о мошенничестве и служебном подлоге. «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Азербайджана писало, что Хахалеву экстрадируют в Россию после соответствующего решения суда.

В октябре Генпрокуратура России сообщила, что страны ЕС и Канада в 2024 году 67 раз отказали в выдаче подозреваемых в мошенничестве, злоупотреблении доверием, разбое и других преступлениях, из них в 14 случаях причиной стала политическая мотивация, а в 19 не указаны основания. Вместе с тем, по данным ведомства, за восемь месяцев 2024 года Москва получила одобрение на 120 запросов об экстрадиции.

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Россия МВД Владимир Колокольцев экстрадиция Монголия Интерпол
Владимир Колокольцев фото

Владимир Колокольцев

Министр внутренних дел России, генерал полиции
11 мая 1961 года
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