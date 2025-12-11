В Госдуме предложили ограничения для уехавших «определенных нарушителей»

Для уехавших за рубеж осужденных по статьям о дискредитации армии и нарушении порядка деятельности иноагента предлагают ввести ограничения внутри России. В их числе запрет на совершение сделок по доверенности и заморозка активов

Фото: Андрей Любимов / РБК

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России предлагает ввести ограничения для россиян, находящихся за рубежом, которым назначено наказание по ряду правонарушений, таких как дискредитация армии, нарушение порядка деятельности иноагента, участие в нежелательной организации и так далее. Об этом на заседании комиссии рассказал ее председатель Василий Пискарев («Единая Россия»).

Председатель комиссии заявил, что на сегодняшний день в международном розыске находятся 10593 лица. Он констатировал, что за последние пять лет наблюдается рост числа отказов в экстрадиции опасных преступников со стороны стран НАТО, и подчеркнул, что это отказы по политическим мотивам.

Пискарев заявил, что депутатами предлагаются «меры по обеспечению неотвратимости наказания», включающие временные ограничения для россиян, осужденных по этим составам преступлений. В их числе, к примеру, заморозка имущества, запрет на заключение сделок по доверенности, запрет на дистанционное банковское обслуживание приостановка действия водительского удостоверения.

Материал дополняется.