 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Госдуме предложили ограничения для уехавших «определенных нарушителей»

Для уехавших за рубеж осужденных по статьям о дискредитации армии и нарушении порядка деятельности иноагента предлагают ввести ограничения внутри России. В их числе запрет на совершение сделок по доверенности и заморозка активов
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России предлагает ввести ограничения для россиян, находящихся за рубежом, которым назначено наказание по ряду правонарушений, таких как дискредитация армии, нарушение порядка деятельности иноагента, участие в нежелательной организации и так далее. Об этом на заседании комиссии рассказал ее председатель Василий Пискарев («Единая Россия»).

Председатель комиссии заявил, что на сегодняшний день в международном розыске находятся 10593 лица. Он констатировал, что за последние пять лет наблюдается рост числа отказов в экстрадиции опасных преступников со стороны стран НАТО, и подчеркнул, что это отказы по политическим мотивам.

Пискарев заявил, что депутатами предлагаются «меры по обеспечению неотвратимости наказания», включающие временные ограничения для россиян, осужденных по этим составам преступлений. В их числе, к примеру, заморозка имущества, запрет на заключение сделок по доверенности, запрет на дистанционное банковское обслуживание приостановка действия водительского удостоверения.

Материал дополняется.

Авторы
Мария Лисицына Мария Лисицына
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 декабря
EUR ЦБ: 91,38 (+1,95) Инвестиции, 11:49 Курс доллара на 11 декабря
USD ЦБ: 77,9 (+1,09) Инвестиции, 11:49
14-летний шахматист побьет рекорд Карлсена, войдя в топ-50 рейтинга FIDE Спорт, 12:29
Почему присутствие крупного бизнеса важно для регионов Отрасли, 12:28
Как руководителю гасить конфликты на ранней стадии Образование, 12:28
Российские военные заняли Лиман в Харьковской области Политика, 12:24
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Аренда жилья за год подешевела в половине крупных городов России Недвижимость, 12:17
В Госдуме предложили ограничения для уехавших «определенных нарушителей» Политика, 12:14
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Банки ужесточили условия автокредитования: как поступить дилерамПодписка на РБК, 12:14
Шойгу посетил завод российско-лаосской дружбы во Вьентьяне Политика, 12:13
Лавров рассказал о пропавшем из мирного плана США пункте Политика, 12:13
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:06
Торговля без выходных: как зарабатывать на срочном рынке #всенабиржу!, 12:04
При взрыве в университете в Перми погибла восьмилетняя девочка Общество, 12:00
Как провести перестройку ИТ-систем аптечного бренда Компании, 12:00