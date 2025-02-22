Швыдкой призвал не ждать коллективной амнистии для уехавших артистов

Михаил Швыдкой (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Российским артистам, уехавшим из страны и пожелавшим вернуться в страну на фоне улучшения отношений с США, не стоит ждать коллективной амнистии. Такое мнение в интервью «РИА Новости» выразил специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Никакой коллективной амнистии не может быть. Люди уезжали и вели себя по-разному. Они по-разному выступали в средствах массовой информации. Мне кажется, что тем людям, которые занимали активную антироссийскую позицию, не будут рады в нашей стране», — сказал Швыдкой.

По его словам, среди уехавших из России граждан были люди, решившие покинуть страну по причинам внутренней растерянности или по бытовым, «но ни в коей мере не скомпрометировали себя антироссийскими выступлениями». Как пояснил спецпредставитель президента, к такой категории россиян «будет совершенно иной подход», а в каждом конкретном случае необходимо принимать индивидуальное решение.

Ранее помощник президента Владимир Мединский в интервью РБК, комментируя отъезд российских артистов из страны, заявил, что в России «нет культуры отмены, как на Западе». Исчезновение имен критикующих власть артистов с афиш театров и концертных залов Мединский объяснил условиями военного конфликта.

Отвечая на вопрос о том, как он относится к творчеству певицы Аллы Пугачевой, Мединский заявил, что считает ее «голосом своего времени». «Сейчас она, к сожалению, не выступает на сцене, но при этом ее имя иногда используется в совершенно других целях», — сказал помощник президента.