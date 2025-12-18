 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Кремле оценили последствия возможного возвращения Турцией С-400

Песков: возможный отказ Турции от С-400 не скажется на отношениях с Россией
Возможное возвращение России купленных Турцией ЗРК С-400 не скажется на отношениях между странами, заявил Песков. Анкара собирается отказаться от российских систем в обмен на F-35 из США, рассказывал ранее американский посол
ЗРК С-400
ЗРК С-400 (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Москва не считает, что тема возможного возвращения Анкарой ЗРК С-400 может повлиять на отношения между странами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс».

Журналисты спросили у него, не является ли это ударом по отношениям Москвы и Анкары, а также обсуждали ли этот вопрос в ходе недавней встречи в Ашхабаде президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

«Нет, не считаем. И эта тема не была в повестке дня», — ответил Песков.

Ранее Bloomberg писал, что Турция стремится вернуть зенитные ракетные комплексы С-400, приобретенные у России. Эрдоган, по данным агентства, поднял этот вопрос на встрече со своим российским коллегой в Туркменистане на прошлой неделе. По словам собеседников издания, отказ от С-400 может улучшить отношения Анкары с Вашингтоном и проложить путь к отмене американских санкций в отношении турецкой оборонной промышленности и получению доступа к истребителям F-35.

В 2017 году Турция приобрела у России четыре дивизиона зенитных ракетных систем С-400 на $2,5 млрд. Тогда Вашингтон потребовал от Анкары отказаться от российских систем в пользу американских Patriot, но та не согласилась. В ответ США исключили Турцию из программы поставок истребителей F-35.
Летом прошлого года газета Cumhuriyet писала, что Анкара хочет приобрести у Вашингтона истребители и пообещала, что не будет использовать закупленные у России комплексы в обмен на продажу F-35. С-400, купленные у России, до сих пор хранятся на складах, отмечало издание.

В начале декабря американский посол в Турции Том Баррак утверждал, что Анкара собирается отказаться от российских систем в обмен на F-35. Он ожидает, что «эти вопросы будут решены в ближайшие четыре—шесть месяцев». Позднее дипломат сообщил, что США и Турция уже ведут переговоры о возвращении последней в программу поставок F-35, назвав их «самыми плодотворными» за последнее десятилетие.

Посол США в Анкаре заявил о планах Турции отказаться от С-400 ради F-35
Политика
Фото:Amr Alfiky / Reuters

Турция также не исключала продажу ЗРК, однако Анкара не сможет продать закупленные у России С-400 без согласования с Москвой, говорил глава российского МИДа Сергей Лавров.

Российские зенитные ракетные системы С-400 не могут полностью обеспечить нужды Турции в противовоздушной обороне, говорил летом Эрдоган. «Нам необходимо создать многоуровневый системный комплекс ПВО», — сказал турецкий лидер, подчеркнув, что важно иметь ракеты, которые могут перехватывать цели на разных высотах.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Дмитрий Песков Кремль Турция ЗРК С-400
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года

